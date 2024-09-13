陸創新極速征服全球市場 台灣呢？

九月七日是大陸「雜交水稻之父」袁隆平院士冥誕，他專心研究水稻半個世紀，為解決糧食問題作出卓越貢獻。在中國經略非洲的大政策下，目前已有廿多個非洲國家引進種植中國的雜交水稻。同時，中國式的科技創新及格局，不但支撐了大陸經濟持續成長，並很大部分影響了全球的創新格局。

但同時，台灣則正陷入產業轉型及護國神山再造的困境中，多年來未盡其功。台灣現在執行的是短線操作，非專業領導力且缺乏系統性產業鏈思維，戀屍美國、口號治國、效法日本都是政治正確的行為，在內捲、自嗨／自戀、小確幸／自娛的喃喃自語中，逐漸被競爭大環境淹沒，兩岸科技創新格局的消長態勢令人憂心。

其實，袁隆平的成就只是大時代的一個科技創新案例，在大陸政府「新質生產力」的政策號召下，不但在傳統「要素導向」的產業中遍地開花，在新興「創新密集」的產業中更是屢傳佳績。根據澳洲ASPI關鍵技術追蹤報導，中國大陸在本世紀許多尖端科學的研究成果已領先全球，甚至在六十四項新興技術中近九成領先美國。

除了傳統產業的礦產精煉、新興材料、淨零碳排、精密科學技藝等，大陸在AI、核融合、量子計算、衛星通訊、太空科技、電動車和電池技術等領域均呈現領先。在消費市場中的ＡＩ應用更令人瞠目結舌，其總體的科技能量正以全球之最的姿態傲視全球。

最近3A電玩遊戲「黑神話：悟空」爆熱全球，大陸業者以製造業所營建的文化底蘊與產業實力，在消費市場中把文化和軟實力昇華，這印證了一件事：除了現代智慧產業要需文化的加持之外，文化底蘊、歷史傳承、英雄軌跡也是成就族群永續生存的終極條件。

反觀台灣科技業雖仍創下佳績，在今年「全球百大科技研發獎」中勇奪十五個獎項，獲獎數全球第二，亞洲第一，台灣的創新能力在國際社會受到高度肯定。但弔詭的是國人無感，背後的最大原因，或許是自主創新能力及開創性被動不足，國際經營格局也受限。

在台灣，主要由非專業人主導科技發展，除了口號式的嘴砲及誇大的科研方案，邀功拍馬加甩鍋情勒充斥，仍然活在卅年前創立的護國神山半導體產業餘蔭下。吹捧「信賴五大產業」是政府產經內閣重中之重，但守舊官僚的陳腔濫調讓人有今夕何夕之感！經濟部長郭智輝除了「境內關外」的貿易政策外，培育廿萬名AI工程師、跨界合作、推動科研專案，全然老式思想，看不到令人耳目一新的開創格局。

大陸正以火箭速度征服全球市場，兩岸科技創新格局的消長令人憂心。智慧手機，這一個台灣宏達電曾經領先全球的產業，大陸廠商則遊走在「西方精品」與「東方土豪」戰略的交錯布局下，華為推出三折疊手機，銷售量即將破五百萬，而蘋果發表的新手機目前看來反應卻不如預期，華為王子復仇的劇本，看來美國人將為之跳腳！

台灣的未來在哪裡？除了護國神山半導體及AI外，產官學仍活在西方思維模式和產業框架之下，牙牙學語西方式的創新模式緩不濟急，何去何從令人憂心！