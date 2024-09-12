藍營不必為柯文哲太入戲

台灣在八月份政治新聞多圍繞在柯文哲與民眾黨政治獻金、政黨補助款瓜葛上。區區一、兩億元，竟弄得台灣第三大黨人仰馬翻、滿臉豆花，讓人對該黨政治前景看衰。

檢調在八月三十日出手，先是因京華城案兵分四十八路大陣仗搜索，因被列為被告，廉政署約談柯文哲，後北檢傳喚柯接受複訊，演出柯拒絕、當庭逮捕、駁回律師聲請提審、聲請羈押禁見戲碼。至九月二日凌晨三點，裁准柯文哲無保請回；再經檢方抗告，至四日，台灣高等法院撤銷台北地方法院無保請回的裁定，台北地院於隔日開庭裁定柯文哲羈押禁見。期間，民眾黨於八日晚間在立法院前舉辦大型聲援活動，柯律師團九日發聲明指柯表明不抗告，同日檢首提訊柯文哲逾三小時，傍晚還押北所。

由於柯早就因京華城案烏雲罩頂，再加上政治獻金案遭到綠營猛攻，人設崩壞，而柯自知是賴清德競選連任大敵，檢調一連串大動作，再由民進黨民代、綠媒、側翼不斷放出諸多似真還假的不利消息助攻下，循正常司法途徑，要全身而退已不可能，目前應對策略似是鎖定「政治迫害」，累積政治資本，以扁案為範本，且戰且走。

國民黨在總統大選藍白合破局後大傷元氣，雖有部分北市議員對柯砲聲隆隆，惟因在立法院需要白營支援，才可能對執政黨有所制衡，藍營立委們對落難的白營採取哀矜勿喜態度，留取未來合作空間。因此現在綠白之間水火不容，藍白之間關係相對緩和。

放眼未來，主戲是柯文哲與檢調攻防。假如檢調在京華城案中先「押人取供」，又以圖利犯行重大為由聲請羈押獲准，卻拿不出讓柯文哲一槍斃命的收賄證據，柯即使因圖利罪遭判刑，也難杜「政治迫害」悠悠之口。同時，柯雖在政治獻金案「識人不明、用人不當」，大公無私的人設崩壞，但不涉刑責，仍能讓相當一部分「小草」不離不棄，使民眾黨保有一定政治能量。

因此，在民眾黨仍為可觀的第三勢力情況下，未來國民黨舉步維艱，必須步步為營。首先是重中之重的總統大選，預計柯不會缺席；但審視柯在北市八年政績以及大選藍白破局作為，再加上政治獻金案暴露出的小眉小眼，很明顯不適合擔任共成大事的搭檔，因此必須思索如何擺脫上次大選藍、綠、白三方角逐，柯「成事不足，敗事有餘」的困局。

柯文哲自己認為「民眾黨的支持者有中間、年輕、高教育特色」。根據長期觀察台灣選舉的日籍學者小笠原欣幸分析，「一度超過兩成的民眾黨支持率，現在應該已經減半，大概還留一成左右的鐵粉」，有相當的可信度。柯的鐵粉，可能大半是國民黨拙於爭取的年輕人，所以無傷大局；另外流失部分，多是必須以清晰的理念和理性務實的政策目標才能打動的中間選民。如果藍營連自家立委認為「奧運羽球金牌是中國人的光榮」、女藝人臨場說「我是成都人」，都怯於挺身護衛，則會讓人失掉支持動因。

另一方面，以賴清德好勇鬥狠的性格，在司法獨立性存疑下，不難想像柯文哲恐將以圖利京華城兩百億元而遭重判、鋃鐺入獄並喪失競選資格，其鐵粉流向，也將成為下次總統大選最大的變數，而為兵家必爭。