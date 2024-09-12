蘋果、華為新機拚場 精品與土豪的纏鬥

第十六代的蘋果智慧型手機在果粉期待下推出。ＡＩ功能未能同步上線、少量更改的外觀或功能，正考驗蘋果手機用戶族群的忠誠和信仰。

被全世界圍堵的華為，搶著在大陸同一天推出新款三摺式手機，在智慧型手機市場競爭激烈下，看得出華為狼性反撲的企圖。

用「精品」來形容iPhone、以「土豪」來形容華為手機；這兩個比喻，非常具象地反映了兩家公司不同的市場策略和品牌形象。

蘋果的iPhone一直以來都被視為高端手機的代表和精品的象徵。它的設計精美、做工精湛，並且在軟硬體的整合上有著無可比擬的優勢。蘋果每年推出的新款iPhone均引起全球關注，並且擁有一大批忠實的果粉，推動科技流行趨勢；例如先進的晶片、外框材質和色彩、封閉卻穩定的系統，讓這些年來雖然每代新機僅「擠牙膏」出現少量變化，但精品的氛圍，讓各世代都愛採用，仍具有領先地位。

相比之下，華為手機被歐美市場封鎖後，「土豪的風範」的策略，似乎更強調性能和功能的全面變化。自行研發的麒麟晶片，率先引入衛星通話功能，如今也出現三摺手機。華為積極拓展海外市場，提供高性價比、豐富的外表或功能來吸引消費者，固守中國市場上擁有大量的用戶基礎，還能不斷提升品牌知名度和影響力。

這幾年，蘋果和華為纏鬥的焦點，主要集中在技術創新、市場策略、全球或地域的影響力。亮麗的蘋果精品，在全球範圍內擁有強大的品牌影響力，但已不如從前強大到完美無缺地毫無對手。而華為則在西方「反中」壓制下愈挫愈勇，在中國市場占據主導地位，並且逐步擴展到非西方的其他市場。

美國時代周刊二○○七將iPhone稱為「年度發明」。iPhone這項美麗的生活工具，如同美國獨霸世界的象徵產品，哪管這項產品的產製過程，是依靠大量台灣科技業與中國的產業鏈輔佐支撐。而華為又是另一獨霸，是中國大陸急速成長和國家扶持的「民族品牌」，在反中基因擴散下，至少在中國大陸地區的手機銷售，蘋果手機沒有過往勢如破竹的威力，愛國因素讓土豪華為更有「我將再起」的氣象。

遙看產業發展，台灣在智慧型手機的產業鏈，已經化為晶圓、半導體、封裝、系統組裝、光通訊元件等３Ｃ產品的重要「後備隊」，外顯的品牌，已大不如前。而精品或土豪的這「兩個太陽」，誰能勝出？還值得觀察。