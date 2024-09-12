綠檢媒同步辦案 可笑又可惡

阿嬤帶兩孫子麵攤吃麵，結帳老闆算錯少收廿元，孫子高興的告訴阿嬤，阿嬤說做人要老實，折返補帳掏一張五百元給找錢，結果老闆又找錯九八○元。阿嬤拉著孫子手說快走吧，就告訴你們好心有好報。

民進黨政府無處不雙標，司法偵辦力道面對執政與在野雙標屢見不鮮；口口聲聲所謂偵查不公開，前門不開後門開，無不像極上述阿嬤的良心雙標。

北檢與北院咸認定柯文哲明知圖利犯罪，為防範串供滅證，所以把他押起來。質問滅證之虞的犯罪證據在哪？法官跟檢察官齊一口徑「串供」說不知道（學柯Ｐ口頭禪），言下之意正在找。天呀！你用證據收押，卻說證據還在半路上？更可笑（惡）的是，北檢綁好柯Ｐ塞住嘴巴，自己卻疑跟特定媒體天天「串戲編劇」，一檔檔政論節目描繪活龍活現侃侃而談，厲害了名嘴們！

檢察官言必曰偵查不公開，特定媒體卻總快幾步把案情進度曝光。原來司法是沒穿褲子的國王，就不相信這時代猶有神算記者，而且獨家爆料者皆信誓旦旦，鐵口直斷拍胸脯保證不是蓋的；綠媒名嘴超級會捕風捉影，請問他們到底那隻眼睛看到柯文哲收受「圖利回饋金」？

政論節目都是徵信社、都是幽靈檢察署，名嘴都是偵探柯南、都是地下檢察官。京華城弊案查不到金流來龍去脈，政論名嘴各個辦案高手，好像「賄賂交接典禮」他們都在現場，更凸顯台灣司法「綠檢媒」關係盤根錯節。

柯Ｐ被查扣ＵＳＢ隨身碟「小沈1500沈慶京」疑點，數字代表金額或時間？金額是元或萬？是債權債務關係或賄賂關係？瞧名嘴推理愛現嘴臉，醜陋噁心！如果某些媒體真掌握確切證據，拜託提供檢方協助破案，別讓北檢只剩透過媒體放話，及押人取供一招半式闖江湖。何況隱匿刑事證據有罪，檢察官亦可命名嘴主動交出。