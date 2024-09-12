賀穩健 川強勢 各表改革領導力

賀錦麗與川普辯論，不僅是拜登退選後民主黨與共和黨兩黨總統候選人的首次直接對話，更是截然不同的政治風格的較量。作為現任副總統，賀錦麗首次參加總統辯論，而川普則已歷經過六次總統辯論。經驗很重要，川普很難對付，但賀錦麗則準備太好，反而失去臨場反應。川普一如既往，咄咄逼人，語氣強硬，攻擊對手不留餘地，經常以誇張言詞與激烈語調博取關注。而賀錦麗則展現出檢察官出身的法庭風格敘事，冷靜沉著且保持專注，努力將焦點放在政策論述，展現出與川普的鮮明對比。

兩位候選人雖然都主張「改變現狀」，但彼此的立場與策略大相逕庭。川普過去已主政過四年，如今以「讓美國再次偉大」競選口號，承諾改變華府現有架構，特別是撤銷法規、增加聯邦土地上的石油和天然氣產量等。賀錦麗則強調拜登政府的成就，並試圖從中塑造自己的未來施政藍圖。她主張新的領導力，表示若自己當選，將會繼續推動氣候變遷、低價住房等政策，但也會致力於糾正當前政府的不足之處，避免被拜登政府的缺陷所拖累。因此，兩人雖然都倡導變革，但其核心的「變革方向」卻完全相反。

面對川普的咄咄逼人及人身攻擊，賀錦麗選擇以冷靜的態度回應，不讓自己陷入川普的挑釁之中。她在辯論中以微笑方式抵擋川普的攻擊，雖然使她顯得成熟穩重，但也可能被批評缺乏臨場反應的靈活性。賀錦麗試圖與川普形成對比，希望藉此贏得不喜歡川普強硬作風的中間選民青睞。

然而，賀錦麗能否藉這次辯論成功塑造自己的政治品牌，仍有待觀察。她面臨的挑戰是如何跳脫拜登政府的陰影，並向選民展示自己獨立的領導能力。儘管在辯論中保持專業形象，但過於謹慎的表現可能讓人感覺缺乏個人魅力。選民希望看到的不僅是她作為副總統的能力，更是她能否成為下一位總統的潛力。在這場辯論中，賀錦麗的主要目標應該是向美國中間選民證明，她有能力在川普的強勢攻擊下依然堅持自己的政策理念，並以穩定形象說服選民支持她。

看完賀川辯論後，感覺賀錦麗的台風穩健，但能否藉此辯論擴大自己的政治品牌，仍需看她是否能讓選民相信她的領導力和未來的施政藍圖。川普則繼續強調他的強勢作風，但是否能夠吸引更多中間選民，也將是他重返白宮的關鍵挑戰。