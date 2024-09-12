賀川辯論：女檢槓怒老頭

這一場川普與賀錦麗之間的美國總統大選辯論，在兩邊互信嚴重不足的情況下，有可能就會是唯一一場。但畢竟我們在台灣，所以要盡可能擷取與台灣有關的訊息，雖「台灣」這個關鍵字僅出現一次，在川賀言詞間一閃而過，而且是出自川普之口，不過其背景是川普認為美國製造晶片的工作被台灣搶去。

又整場辯論下來，川普不斷提到關鍵字「中國」，次數遠遠多於賀錦麗。比較川普四年前在與拜登對陣時的打中揚台，今年的川普似乎把台灣與中國都放在占美國便宜的天秤那一邊。不管是台灣人搶美國人晶片等高科技產業的工作，或者是中國對美國的貿易順差，川普一時之間並未視台灣為美國的戰略夥伴。

至於賀錦麗，她前一段時間除了只接受ＣＮＮ的十六分鐘專訪，其他時間完全不受訪，保守派媒體對此譏諷，就連自由派媒體都認為她應清楚交代她對於國政的願景。比起川普什麼議題都要講一點，賀錦麗惜字如金，據悉就是要等川普或其副手范斯犯錯，看是否能坐享其利？但這個算盤有點打錯，因為這星期賀原本微幅領先川的全民調不但拉近，紐時與Siena College民調甚至呈現川普反轉領先賀一個百分點。

所以千呼萬喚始出來，在這場辯論中，賀錦麗的確講了許多，從她最在乎的議題去排序，從語氣與聲調來看，應該是墮胎排第一，尤其對於川普所任命的右翼法官突推翻羅訴韋德案非常不滿；其次是通膨與她最近所推的「機會經濟」。但大部分時間要求賀錦麗釐清其政策或者質疑她為何反覆的不是川普，反而是ＡＢＣ的兩位主持人，不管是對水力壓裂的支持，還是賀錦麗對於以色列乃至於內唐亞胡的立場。而川普則是根本性地認為，賀錦麗就是一個沒有能耐當總統的政客。

整場辯論聽下來，絕大部分的主持人提問的確對川普較不友善，包括要他正面回應是否還是不承認二○二○年大選結果？川普是否在烏俄戰爭中支持烏克蘭？川普近期質疑賀錦麗的非裔種族認同是否不妥？

事實上，主持人之一的穆爾（David Muir）還三不五時事實查核川普的說話想要糾正他，譬如川普說非法移民進來在俄亥俄州春田市都在吃貓吃狗，甚至有美國人家裡的寵物遭竊，穆爾馬上糾正他當地警方沒有那樣的獲報。賀錦麗也打蛇隨棍上，多次說到川普的言論充滿了陰謀論與假訊息，為什麼還要選這樣的人當總統？

整體來看，這場辯論有點像一個已經抓到嫌犯的女檢座對上一個脾氣不太好的老先生。但就對各項政策論述的實質性與一致性而言，川普會好一點，不管是在支持大企業、高額關稅、嚴管邊境，還是在支持以色列或盟國繳交保護費等都一樣。唯一有點不太一樣，是今年川普對於威權者包括習近平、普亭、金正恩比較友善。

而賀則像一台才上市的蘋果新機，這場辯論讓大家比較知道她到底在想什麼？也見識到她可以怎樣治川普？至少對外界來說是新鮮的，只是這個加分效果是否能改變賀川的膠著選情，仍有待觀察。