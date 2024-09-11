國家都更政策應站隊寒士一方

台灣的土地政策，亂象叢生，政出多門，主因乃是政治干涉專業。例如此次京華城案，容積率高達八四○％；高雄國賓飯店案更高達一一四二％，裡面不是鬼影幢幢？這是一般小老百姓作夢都不敢想的事，說明都更獎勵的所謂高標與低標，高標為財團、低標給小民；小民都更案最理想的也只能一坪換一坪，財團都更案卻可一坪換近十坪、或十坪以上容積獎勵，讓人民情何以堪？

這也是為什麼台灣都更無法突破問題的所在，導致居住環境愈來愈糟。筆者無意長對岸志氣滅自己威風，但也難怪大陸同胞到了台灣，對台灣的城市建設大失所望，覺得我們六都還不如大陸的二線城市；十年河東、十年河西，怎不令台灣人民唏噓？

日前，檢方抗告成功，柯文哲被收押禁見，有無涉及圖利或貪瀆雖還言之過早，但時任北市長的柯文哲，柯市府都更效果不彰是事實。當下老舊公寓能合乎法令而又有財團如此優渥獎勵者鮮矣。一些住在公寓的高齡市民下樓困難重重，於是政府用補助公寓加蓋電梯方式，解決老舊社區老齡化出入社區的困難，雖立意甚佳，但以此種補破網方式讓許多老舊公寓可在法定空地上加蓋外掛電梯，卻囿于法令，老舊公寓法定空地一般均不足，故而不能加蓋電梯，即使夠條件可以加蓋的社區，也因可用土地資源狹小，花了六、七百萬經費蓋出一塊九十公分見方的電梯轎廂，卻連一個最小輪椅都擠不進去，何談老人有狀況時，讓一一九救護人員利用這電梯上下緊急送醫？

毫無疑問，都更、拉皮、補助公寓增設電梯，都是美化市容的辦法，但其中拉皮與補助公寓增設電梯絕對不是良策。尤其住戶意見不一，同住一棟樓，為了要不要拉皮或增設電梯而反目成仇；且公寓出入口外掛電梯，除了影響一、二樓的採光及空氣對流外，做為出入的安全梯被堵住一半，萬一火災發生甚至影響整棟樓層住戶疏散逃離。有些公寓地下室還做為防空避難室，遇緊急狀況依法須開放路人及附近居民進入避難，如果防空避難室大門減去一半，或是電梯設置了大門，為了防賊加鎖，恐無法達到快速逃離火場及防空避難的效果。

都更才是解決目前居住問題的最佳辦法，頭痛醫頭、腳痛醫腳的補助電梯、拉皮，並不能掩蓋老舊公寓的實質內在，並解決地震時的倒塌危險。如何修改不適宜法令，讓居住正義因都更得以彰顯，才是治根。「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏，風雨不動安如山。嗚呼！何時眼前突兀見此屋，吾廬獨破受凍死亦足」，是唐朝大詩人杜甫《茅屋為秋風所破歌》中的名句，道盡讀書人關心天下寒士之胸懷。政府何時能「眼前突兀見此屋﹖吾廬獨破受凍死亦足」？不要自己當了幾年政要，下台後進出豪宅，人民卻依舊屋漏偏逢連夜雨。