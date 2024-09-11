核四可商轉 台電怕「洩密」？

應翁曉玲委員的邀請，陪同她與賴士葆委員於九月九日參訪核四，實地了解核四目前狀況，欣然答應前往。上周五得知台電最高層對於清大核工所葉宗洸教授與筆者以委員顧問身分參訪有非常強烈的意見。台電說，「遵守國際原子能總署（ＩＡＥＡ）制定的保安實體防護規範，立委、監委等依問政需求，經申請獲台電核准後可實地了解，其他外部顧問不符合保安規定，無法同意核准參訪」。好大一頂帽子，台電的拒絕是依照國際規範，是嗎？

ＩＡＥＡ即使有「保安實體防護規範」，規範的要求應該是機構須有程序書執行參訪相關事宜。參訪者必須要申請、確認身分、與保存參訪者個人資訊，機構要保留所有參訪者完整的記錄，供日後之追蹤。規範不可能規定什麼身分的人可進入，什麼人不行，所以核子設施經營者可以訂定自己的規定。台電人員說，目前的規定載於「核能發電廠參訪作業要點」，只有立委監委、國內核能監管機關人員，以及國外核電監督機構人員，才能申請進核電廠參訪。奇怪！筆者過去不知帶了多少學生，甚至安排國外訪客參訪核電廠，只要依規定申請，連電廠反應器廠房都可進入。昨是今非，台電能給一個說詞嗎？

民進黨上台，擁核人士推動以核養綠公投後，該作業要點變成「拒絕所有一般民眾」、「只限立委監委和國內外監管人員」可參訪的怪象。為的是將核電廠置於高牆之後，以神秘與無從了解的負面形象，醞釀反對。

台電的說法「看似」於法有據。就事論事，台電確實有權說只准立委、監委等依問政需求參訪，但都是跟立委一起進入，助理可陪同，顧問卻不行，又是什麼邏輯！乾脆說具核能專業的民間人士不得進入，或者更明白的說，筆者與葉教授不行。當知道台電最高層竟有這樣唯我獨尊的指示，真的無言以對，台電到底在擔心什麼、要隱藏什麼？

翁委員體諒台電高階主管的辛苦，表示參訪是為了問政需要，低調進行，不發布新聞。但台電主動發布消息，引發媒體報導。九日早上與葉教授同車前往，都認為台電總經理與翁委員的對話，已達劍拔弩張的地步，我倆應會被擋在門口。沒想到，峰迴路轉，順利進入久違的核四廠，難為了核能副總與核發處長官，希望他們安好。

進廠後，聽台電核能技術處的報告，說明核四廠興建的歷程與辛苦，簡報的主旋律：「核四廠不可能商轉」！賴士葆委員當場明示，簡報內容全是政治語言，符合國策的政治宣傳。簡報後，核四廠尊重立委與葉教授的要求，參觀了四個地點，細節不表。曾擔任二○一三年經濟部強化安全檢測小組委員的葉教授說，很高興看到電廠目前狀況與十年前安檢結束前並沒有差別。

核四廠的商轉，需要再進行安檢確認，但不是不可能。台電的簡報也說，一旦政府有明確的政策決定，核四廠七年後可商轉。台灣要返核，可以選擇讓核四商轉，也可以在核四廠址蓋新的核電廠，但經費絕超過三千億元很多，也需超過七年的時間，核四要不要商轉，確實需要再溝通，但絕對不是不可行。

最後一段話是筆者與葉教授對此次參訪的共同感想，會有這樣的結論，應該是台電最高層所擔心的，可能也是台電最高層最初執意要下屬阻擋我與葉教授參訪的原因吧！