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科技人文聯合講座／小學把關的重要性

聯合報／ 李家同

我國沒有什麼天然資源，最重要的資源其實就是國民的素質。我國是一個工業國家，卻又必須提升工業水準，因此，我們當然希望全國國民的學識程度都到達一定的水準。我國雖然教育普及，可惜在教育上仍然有很大的城鄉差距。很多小孩雖然受了小學、國中以及高中的教育，但是他們的學識水準不夠高，以至於無法替國家效力。很多中學生不會翻譯「我不是一個男孩」，也不會做分數運算，學識程度落後，往往找不到好工作。教育上的差距會造成貧富不均，對國家而言，也是人才的浪費。

我們應該追蹤許多學生學識程度差的原因，我認為小學沒有把關是一個重要的問題。我們都知道孩子們吸收教育的能力是不同的，有的孩子聽了老師講解以後，可以立刻吸收，甚至可以舉一反三。可是相當多的孩子常常不能馬上聽懂老師所說的話，這種現象在數學課特別嚴重。

在過去，小學是有留級制度的，自從推行九年義務教育以後就廢除了留級制度。這使得很多孩子對整數的加減乘除都不太會，就要學小數點，甚至於要學分數的運算。其結果是，孩子幾乎完全放棄數學。但是這些孩子可以很順利地小學畢業，又很順利地進入國中和高中。雖然拿到了各級學校的文憑，其實他們在學識上是有很大改進空間的。

我本人曾經和很多國中校長聊天，他們都知道招收的學生之中有嚴重程度落後的問題，也很希望能幫助這些孩子，可是實在無能為力，常常感到非常難過。這一切完全是小學沒有把關所造成的。

小學沒有把關，使得小學教育就不是因材施教的。一個班上可能有非常聰明的孩子，也有學習比較緩慢的孩子，這使得老師只能注意程度中間的學生。我國的教育不能因材施教，是一個大缺點。我們不必一定要實行留級制度，但總要有某種程度的品質管制制度，老師一旦發現有些同學在學習上比較緩慢，就應該給他們特別的教育。以數學來說，這些孩子應該多多練習簡單的運算，老師絕對不必給他們難題。這種做法一定可以使學生在數學上有最基本的能力，而且不會對數學感到罪惡。

因此我們應該知道，小學把關對孩子是十分有益的，很多人以為沒有把關，孩子可以一路升級，一定會很快樂；其實他們也知道自己是有問題的，因為他們在班上永遠是最後幾名。有了把關制度，可以使那些不夠聰明的孩子得到最基本的教育程度，而且使他們對自己有信心。

小學沒有把關，也造成中學沒有把關，這實在值得大家檢討。很多大學教授發現學生程度低落，卻也無法可施。在教育上不把關，如同在工業上不實施品質管制，我們實在應該檢討小學把關的問題了。（作者為清華大學榮譽教授、博幼社會福利基金會榮譽董事長）

小孩 小學

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