民眾黨應重定戰略目標

柯文哲遭羈押禁見後，台灣未來還有沒有第三黨的生存空間？第三黨總統候選人有無當選中華民國總統的可能？相信仍是社會各界的重大疑問，也是學術界會持續深入研究的高度政治問題。

筆者認為，除非是將我國現行的立委選制，修改為類似德國聯立制的「小選區與兩票制」或歐洲多數國家採用的「比例代表制」，否則第三黨或小黨在台灣恐無長期發展的空間，此可由新黨、台聯黨、親民黨或時代力量陸續沒落的實例得以證明。

台灣目前的國會選舉制度是類似日本並立制的「小選區與兩票制」，此種選制對朝野兩大黨有利，對第三黨較為不利。二○二○年立委選舉，民眾黨在「區域席次」推出的候選人沒有一位當選，最後是靠「全國不分區席次」分配到五名立委：二○二四年，民眾黨區域選舉結果仍是全軍覆沒，但全國不分區席次則增加到八名。

上述現象明白顯示，民眾黨係因柯文哲個人的政治魅力影響，才有在立法院展現實力與存活空間。但此種隱藏「人在政在、人亡政亡」的潛在風險，或只靠「政治明星」、「萬年主席」維持政黨生命的作法，極不利於民眾黨的久遠發展。也就是說，未來民眾黨不能群龍無首，可考慮授予創黨有功的柯文哲「終身榮譽黨主席」身分，並選出新的領導者以穩定軍心外，如何再透過「政黨結盟」的制度化措施，鞏固其在國內第三大黨地位，就是民眾黨必須深思的急迫議題。

例如，面對年初民眾黨自行撕毀「藍白協議」導致民進黨贏得總統大選，且柯文哲總得票率只有第三名的政治教訓，及柯文哲現已陷入司法風暴且短期內可能不易脫身的殘酷事實，民眾黨未來都應徹底檢討、改革黨務，並重新將黨的戰略目標定位清楚；否則戰略目標方向不明確，仍想遊走在民進黨與國民黨之間，最後民眾黨恐也難逃泡沫化命運。

筆者建議，民眾黨首應確立的戰略目標，即未來必須與國民黨密切合作，並以二○二八年達成「藍白聯合執政」為最高方針。因為不論從政黨政治競爭的發展角度來看，或從國外政黨運作的實務經驗觀察，任何新政黨尤其是小黨成立的最終目的應是要能有「執政」機會，如此小黨才能發揮政治影響力，也才會有永續發展空間。

反之，若民眾黨不先確立「藍白合作」的戰略目標，國內在野黨就無絕對實力來監督民進黨。而民眾黨也會因戰略合作對象的模糊，進而導致內部有派系分裂的可能危機。

台灣已是個多元民意、多元社會和多元政治的民主國家，國內不能只有兩大黨而無第三黨的存在。尤其民眾黨的角色功能十分重要，不僅可使執政黨受到某種程度的有效監督，實質上也攸關著未來台灣民主政治的良窳發展。「誰掌握國家權力就監督誰」，「藍白合作」並共同制衡民進黨，絕對是最重要的戰略目標與正確方向。