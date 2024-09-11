減產、提高補貼 非稻米政策良方

根據資料分析，稻穀保證價格每公斤調漲三元，稻米產地價格上漲約在每公斤○點六八至三點二六元之間。二○一一年調漲稻穀保證價格每公斤三元及烘乾費每公斤二元後，市場價格由二○一○年的廿點七七元／公斤，上漲至二○一二年廿三點一元／公斤，增幅十一點二二％；種植面積增加一六九○七公頃，增幅六點九三％。

二○一三年推動「調整耕作制度活化農地計畫」，據統計，二○一三至一四年間活化的休耕地約七千公頃恢復種稻，二○一四年種稻面積較一二年增加一○二八九公頃，增幅三點九五％，是調漲公糧價格及休耕政策改變的效果。據此推估，二○一一年調漲稻穀保證價格，及二○一三年活化休耕農地綜合效果，使種稻面積增加一點七萬公頃，單純就公糧價格調漲造成的面積增加並未超過一點七萬公頃。

據過往經驗，公糧調漲三元，產地價格的漲幅大多低於三元，為便於分析，就假設公糧調漲效果充分反映於產地價格。以二○二三年稻穀產地價格每公斤廿三點九三元為基礎，則價格增幅為十二點五四％。根據稻穀供給彈性○點三九推估可知，稻作面積上升幅度為四點八九％。

政府目前提出替代調漲公糧價格的策略是「１集２轉３加３」，其中「１集」與「３加３」均與「稻米產銷契作集團產區」有關。政府加碼提供的經濟誘因，可能提高農民參加產銷契作集團的意願；即使營運主體以較高價格和農民契作，但後續庫存及銷售的壓力落在營運主體上。雖然政府也對其提供相關協助，但在成本效益權衡之下，營運主體是否願意擴大集團專區規模，仍待評估。

此外，政府雖對「強化國內外通路鏈結與拓展外銷」提供獎勵，但我國稻米生產成本原本就比較高，加上進口國課徵關稅，是否仍具競爭力令人質疑；此外我們的出口量若太多，也可能使進口國採取特別防衛措施，所以想要大量出口良質米的機率不高。

長久以來，國內稻作產業調整或施政均朝減產方向思考，盼透過減少供給來提高米價；但若一味減產，如遇到氣候異常或災害，米價高漲反讓外國米有機可乘。目前我國稻米採關稅配額方式進口，一旦外國米進口數量超過配額，之後配額量依進口實績調整，恐不利國內民生消費及稻米產業發展，對我國未來申請加入ＣＰＴＰＰ或其他ＦＴＡ談判均有不利影響。

日本多年來的稻米產業一直維持在供需平衡，但過去幾年因氣候異常與天災影響其收成，使日本民間米庫存創歷史新低，加上近幾月強震和颱風，消費者多儲備白米，導致米糧不足，迫使許多銷售通路不得不採限量銷售。借鏡日本近期的「米荒」事件，我們應重新審視「稻米供需平衡的充分性與必要性」及「稻米減產可能產生的後座力」。

稻米生產成本上漲是事實，如果不能穩定稻農生產意願及有效因應氣候變遷，一味減產、以補貼墊高米價與收入，並非良方。畢竟稻米除了是我們主食，也是在天候異常影響收成及地緣政治緊張情況下，安定民心的重要支柱。故即使公糧價格調漲，仍須強化配套措施，並對中長期稻作政策進行全面性思考和改革，才是良策。