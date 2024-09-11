兩岸政鬥籌碼 農民何辜

隨著國際局勢的混沌詭譎與兩岸關係陷入空前惡化，農產品竟然淪為政鬥籌碼，台灣原本順利輸陸的農漁產品，相繼遭到大陸官方檢驗出病蟲害、禁藥、不當藥物、重金屬殘留，以「生物安全」為由禁止輸入，讓台灣農民措手不及，打亂農民的產銷節奏；由於大陸居台灣農產品外銷首位，故而引發農民的恐慌，希望政府能盡快透過協商順利打開僵局，回歸常軌。

然而政黨與政客在乎的卻是私人利益和下一次選舉輸贏，在台灣除少數縣市外，農民人數並不足以左右選情，因此面對對岸祭出的農產禁令，官員們仍一面強調「政治歸政治、經濟歸經濟」，並宣稱願意與中方在ＷＴＯ架構下協商與處理，也會向ＷＴＯ提出申訴（既曠日廢時亦無法如願）；另一面則藉此機會指責對岸政治操作，對台灣農民「養套殺」並力推「自由鳳梨」、「民主水果」等，來激發民眾的「愛國情操」和「台灣意識」，加大抗中力度，而不是盡其所能與大陸協商溝通展現善意，找出雙方可以接受的方案，幫農民解套，致處處落入被動。而農民為了生計，只能自力救濟，透過可行管道，以實際行動來向「買方」展現改善誠意予以同意放行。

此次大陸官方選擇於中秋節前夕宣布，自九月二日起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，僅輕描淡寫以在綜合評估相關整改措施與符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，作出的決定；遭外界質疑當初禁止的理由和今日的開放理由，都是「政治」大於「生物安全」，反坐實陸方把經貿當成統戰工具和政治武器的指控；對於大陸恢復台灣文旦柚進口宣示，儘管農民多樂觀其成，但民眾多冷淡以對！

事實證明，這些年大陸接續禁止台灣重要農產品進口，並沒有讓台灣民眾（包括農民）更加認同九二共識，反給予台灣執政黨藉機操弄仇中的空間。何況台灣政府透過大補貼、大撒幣、胡蘿蔔加棍棒等措施，對於安撫農民因對岸設下禁令所產生的恐慌情緒，確實發揮短暫效果，未見農民上街頭抗議，讓新任的賴政府更有底氣，繼續宣揚一中一台，絕不接受九二共識，並繼續推動台獨行動。

農民何辜？他們只是想把辛苦種植的農產品，以好的價錢賣出，讓家人過上安穩的日子，根本無力影響政府決策；台灣政府只顧撒錢、大內宣，營造不依賴大陸市場的表象，對於許多需要政府用心去規畫和落實的政策（如運用ＡＩ實施全程管控、分散市場、確保食安、提升國產農產品的品質、營養美味、建立優質品牌等）卻無心關注，長期為之將削弱台灣農產品的競爭力，讓台灣農業深陷困境。

傳統中華文化強調「遠人不服，則修文德以來之」，大陸官方應該調整策略，改採正向措施來讓台灣農民和大陸消費者同受其利（如設置優質農產品輸陸「綠色通道」、落實台灣農產「放心購、安心吃」、完備冷鏈與冷庫等配套設施等），至於台灣未來該走向哪裡？或許「近悅遠來」已給出最佳路徑！