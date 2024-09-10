科技．人文聯合講座／轉型中的澳門博彩業

經營了二十餘年墾丁餐廳「冒煙的喬」前幾天歇業了，昭示著曾經榮景與青春已一去不返。新冠疫情使得國際觀光客卻步不前，去（二○二三）年僅恢復至六百四十八萬人，相當於二○一一年水準。同時台灣人紛紛出遊性價比更好的日泰，使得國旅人數大為降低。但危機意味著轉機，澳門相比之下，轉型工程已在進行。

整整三年，澳門受限於大陸的封城、隔離政策，旅客銳減。好不容易疫情過了，又遇上大陸經濟衰退，雖然住房率回到疫情前的七成，但進賭場的人數大幅降低。一則習近平打貪，禁止博弈中介商協助大腕級客戶洗錢，太陽城集團的周焯華主席因此判刑十八年；其次，散客進場，多數玩注金較低的百家樂，使得博弈收入雪上加霜，二○二三年營業額僅達一千八百三十億澳門元，約為二○一○年初開放博彩業時水準。

澳門政府特許博彩業所加諸的三十五％高額稅金也因此受到影響，二○二三年博彩稅收僅六百五十三億澳門元，較二○一九年減少約四十二％。故政府著眼科技與金融業發展，然受制於人才，以及深圳、香港的產業優勢，無法突破。

博彩業者因此痛定思痛，效法拉斯維加斯轉型，將博弈收入降至總營業額的百分之十之成功經驗，走向多元化經營，開啟親子旅遊、大型會展、演藝或體育賽事的客源，希望降低博弈收入之八十趴比重。二○二四年的巨星演唱會就有黎明、周慧敏、楊丞琳，連與金秀賢搭檔演出《淚之女王》而暴紅的韓星金智媛也插一腳。而除了F3賽車外，世界桌球大賽（World Table Tennis,WTT）自二○二○年開始，也將澳門列入巡迴賽一站。小國球帶著奧運金牌光環，吸引一波熱血球迷本周抵澳觀賽。

同時，為了吸引高價自由行旅客，六大博彩集團不僅跟豪奢旅館及精品店合作，開發大型購物商場，也與米其林級主廚合作，開遍各式菜系的高級餐廳。博彩集團也同時投資硬體，如連通氹仔各酒店的輕軌，氹仔碼頭，還有體育館，使得城市風貌翻新。

澳門經驗顯示，鄰近都市具完善設施的度假村如水上樂園、籃球場、兒童遊戲室、ＳＰＡ及名廚餐廳乃吸引遊客的首選。而政府藉由特許管制，讓業者參進基礎建設與社會公益，甚至保障就業，形成「必要之惡」。墾丁相較之下，缺乏地利之便又無精品渡假村，自然沒落了。

八月溽暑中與在澳門從事博彩業的友人交流，我問她：「台灣有發展博彩業的條件嗎？」她認為沒有，因為法規不夠清楚與完備。眼看近來公職要員紛因貪汙罪收押起訴，台灣的行政裁量與執法清廉度的確讓人失望且驚懼。但願法官能無枉無縱，犯者重判，重新建立廉正法治社會，才能有效管理產業，導正「必要之惡」，增益社會福祉。（作者為元智大學資訊管理學系教授﹚