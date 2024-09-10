民進黨願回歸一個中國？

近來美方很熱中討論聯合國二七五八號決議，認為該決議只承認中華人民共和國是中國在聯合國的唯一合法代表，但沒有決定台灣的地位，沒有排除任何國家與台灣建立外交關係，也沒有排除台灣參與聯合國體系，且不涉及他國對台關係的主權聲明。賴政府今年也鎖定二七五八號決議，在國會推動「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議文。

二七五八號決議有兩個重點，一是恢復中華人民共和國的一切權利，承認其為中國在聯合國組織的唯一合法代表，二是立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬機構中所占據的席位上驅逐出去。

二七五八號決議值得注意的有以下幾項：其一，它說明中國早就已經存在，不是有中華人民共和國後才有中國，中華人民共和國目前只是中國的代表而已，因此可以進一步說，中華人民共和國並不等於中國，中華人民共和國只是中國幾千年來的一個政權而已。

其二，聯合國雖然驅逐蔣介石代表，但該決議並未說蔣介石所代表的中華民國不是中國，它在當下不過是占據了中國席位。二七五八號決議談到的是中國代表權的問題，雖然蔣介石政權也自認是中國，但不幸中國在聯合國只有一個席位，在投票結果下，只能退讓。

其三，中華民國是聯合國的創始會員國，可以肯定的是，中華民國自始即為代表中國的合法政權，只因後來政治局勢丕變，才被逐出聯合國的中國席位。這是席位之爭，與中華民國或蔣政權自身的國家定位無關，也不能說中華民國不是中國的一個政權。

其四，中華民國的國家定位不是任何其他國家或組織能夠決定的，中華民國一直是主權獨立的國家，中華民國憲法所說的固有疆域就包含中國大陸在內，中華民國與中國的關係是不能被否定的。

其五，二七五八號雖然沒有提到中華人民共和國對台灣的主權聲明，可是中華民國政府在一九四五年於台灣的台北公會堂接受日本的投降，一九四九年中華民國也退守到台灣，台灣至今在中華民國的直接控制之下，台灣的地位是非常確定的。中華民國是中國的一個政權，台灣隸屬於中華民國，台灣當然也是中國的一部分，無論在法理上與政治現實上，台灣地位未定論都說不通。

其六，二○二一年川普時代的國務卿龐培歐以「自由中國」稱呼台灣。在台灣經歷長達卅年的「去中國化」之後，美高官竟以冷戰時代的用語連結中國與台灣，顯示二者的臍帶關係是割不斷的。那麼就算二七五八號決議不代表中華人民共和國對台灣的主權宣稱，台灣也絕對屬於中華民國，是中國的一部分。

炒熱二七五八號決議的另個理由，是希望台灣能有意義的參與聯合國體系與發展外交關係；但因為這涉及一中一台、兩個中國的問題，中共不會輕易同意。然而，若是中華民國與中華人民共和國都在「一個中國」這個大屋頂下並存或共組中國，彼此互無排他性，或許兩岸僵局可解。但前提是民進黨政府願意回歸中國，中共方面則必須修改一中原則並承認中華民國的地位。

如果雙方各退一步，兩岸共組「一個中國」，那麼中共就不必擔心一中一台或兩個中國，而且中華民國與中華人民共和國各有自己的制度，也就符合中共期望的一國兩制與和平統一了。我方則保有自由民主的中華民國，而不是屈膝於中華人民共和國之下，且可發展外交關係，兩岸和平交流，這無疑是明智的抉擇。