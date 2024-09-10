體育部未來應為身障運動做更多

為期十二天的第十七屆巴黎帕運，台灣時間昨天凌晨畫下句點，我國身障運動選手勇奪三銀二銅的近四屆最佳成績，一舉扭轉廿年來帕奧會參賽成績下降趨勢，這與本屆後勤支援比照奧運規格辦理有關。帕運選手首度長期進駐國家運動訓練中心密集訓練，在完善的競技環境中安心備戰，加上運科資源的大舉投入，以及賴清德總統在授旗當天宣布加碼獎牌獎金，這次備戰和參賽資源的挹注可說是歷屆最佳，惟政府對身障者運動平權的重視是否曇花一現？仍然有待時間考驗。

此刻，我們除了為帕運選手奪得佳績喝采之外，還有幾件事值得政府與社會大眾關注：

首先，政府為帕奧的定位是否需要檢討？國際早就把身障運動視為高度競技的比賽，惟目前在台灣仍屬體育署「全民運動組」的業務職掌，基層培訓難受重視。儘管近年來政府對帕奧運動員在參賽時的待遇有所提升，但仍受限於官方以休閒運動的思維輔導，視之為非競技運動，經費自然就很難到位。

培育資源有限，導致基層中小學選手訓練產生斷層，加上賽事不足，沒有基層培養，何來頂尖選手？呈現出來的帕奧會參賽成績自然也就一落千丈。從二○○四年獲得二面金牌在內的六面獎牌，至二○二○年的一面銅牌；自二○○八年後已連續四屆（包括本屆）未曾奪金，代表團總排名更從四十四名（二○○四年）滑落至七十八名（二○二○年）。這次在國訓中心競技資源挹注下，成績谷底反彈到六十八名。亞洲帕運成績則從二○○六年六十九面獎牌掉到二○二二年廿面獎牌，這不但與我國長期欲以運動來增加國際能見度的願望相違，更不符賴總統「體育運動壯大台灣」的施政方針。

台灣國際處境特殊，透過大型運動賽會躍上國際舞台爭取曝光機會，是最佳的途徑。因此有必要重新檢討身心障礙運動者的定位，才能在帕運、亞帕運舞台為台灣爭光。

同時，政府應積極落實運動平權，保障身心障礙國民的運動權利；在全民運動的思惟上，應設法鼓勵全台約一二○萬身障人士走出戶外，培養運動的習慣。若能增加運動人口，相對更容易能挖掘出好人才，身障運動的發展將會更加健全。正值各縣市改善運動設施之際，政府應積極輔導正在規畫興建或改建中的運動場館，主動增設符合身心障礙者需要的友善運動設施，以兼顧各族群使用需求。

最後誠摯呼籲即將成立的「體育暨運動發展部」，可納入「身心障礙運動司」，從更專業的政策角度輔導身心障礙運動的發展，讓退役的選手也有機會入內服務；或將其置於「競技運動司」，給予更多關注與經費推廣，才是真正貫徹賴總統以體育壯大台灣的宣示，鼓勵運動參與，以健全我國體育發展。