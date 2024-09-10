決議能推多遠 口水而已

民進黨立院黨團有意在立法院，比照澳洲國會通過「聯大第二七五八號決議並不涉台」決議，以利台灣參與國際組織。在野黨其實不必阻擋，看看民進黨會將該決議文推多遠？該決議通過後能否真有助於台灣參與國際組織？若真能為台灣有效拓展國際空間，而非只是藉此獲取政治利益，何不樂見其成！只是事實真相為何呢？

首先，如果該決議是配合美國在台協會理事主席羅森伯格所說，聯合國二七五八號決議文未處理台灣地位問題，當然就沒有阻擋的必要。畢竟美國對台灣至關重要，若美國當前的台海政策是要以二七五八號決議文不涉台來平衡兩岸關係，實在看不出在野黨有阻擋的理由。如果美國覺得這一步走得太遠，會衝擊其「一中政策」，自會出手阻擋，不勞在野黨置喙。

其次，過去民進黨立委曾提案將領土範圍納入公投項目，當國民黨不阻擋時，民進黨反而退縮了。另外民進黨立委也曾提案修憲，將憲法增修條文前言中的「國家統一前」的需要，修正為「國家發展」的需要，後來也撤案。因此，此次同樣不阻擋，看看可以走多遠！既然執政黨都不擔心，在野黨又何必老是扮演煞車皮和吃力不討好的角色？

再次，即使該決議通過了，也不會對台灣參與聯合國或國際組織有任何幫助；國際社會講求實力原則，台灣現在只有十二個邦交國，實力有限。以前有二十多個邦交國時，台灣參與聯合國提案在總務委員會就被封殺，更遑論要進入聯合國大會討論形成決議。如今在聯合國能為台灣提案的邦交國更少，許多發言支持的西方國家也只是口惠而實不至，試問該決議在立院通過了又如何？

民進黨每隔一陣子，就會提出與中華民國領土主權有關的提案，美其名是為有利於台灣參與國際組織，實際上卻是為獲取政治利益。以結果論，台灣的國際空間經過如此反覆提案，真的開拓了嗎？這恐不是邀請各國國會議員來台發聲就算了，而是應設法在國際組織中有實質的參與，否則只是多花經費與政治口水而已。台灣朝野實在應該把有限的資源花在刀口上，多討論有利台灣未來發展的民生法案才是！