推動入聯三十載 有何成果

第七十九屆聯合國大會十日舉行常會，外交部主推二七五八號決議無涉台灣。民進黨從李登輝總統任內發起加入聯合國行動，朝野曾為此案進行一場大辯論，其後李微調主軸為有意義參與聯合國組織及其活動。

一九九五年，我國取得世貿組織觀察員的地位，即申請依世貿組織第十二條加入該組織，二○○二年我成為世貿組織會員。陳水扁政府對入聯案動作頻頻，推動公投入聯，被小布希總統斥為「麻煩製造者」。馬英九政府數度派代表分別參加世衛組織年會、國際民航組織大會。此後蔡政府在參與其他重大國際組織方面，皆毫無進展，且迄未與任何國家簽署自由貿易協定。蔡總統連邦交國都不能穩住，遑論參與聯合國的相關機構及活動

觀察當局歷年彙整參與聯合國體系的績效，舉凡國外友台言論，參與的國外組織、多邊機制及其下屬機構活動等，無論是否隸屬於聯合國體系的主要專門機構，皆鉅細靡遺臚列，以證明入聯案績效斐然。當局除了每年表達感謝外，卻再也端不出新亮點。

惟入聯案旨在加入聯合國體系下諸多功能性的國際組織，上述列舉的國內外交流業務，不宜與入聯案混為一談。鑒此，過去八年，支持台灣加入的口號滿天飛，表列績效雖佳，實務卻掛零。回顧三十年多前的推案人士和團體，視入聯為台灣正名的萬靈丹，如今卻無人檢視實際成果，令人訝異。

上月底，美白宮國家安全顧問蘇利文訪北京後，雙方各表立場，台海議題在美中共同上緊發條下，賴政府運作空間受限，國際環境更為嚴峻。實踐是檢驗真理的唯一途徑，民進黨身為執政黨，朝野攻守異位，面對當年發動的入聯案，何去何從？如何拿捏國際參與和兩岸關係，關鍵在民進黨。