搶救少子化 韓引進菲保母

勞動部長何佩珊日前訪問菲律賓，帶回台菲雙方同意擴大《直接聘僱計畫瞭解備忘錄》適用範圍消息，在原本製造業專案移工之外，直聘業別新納入長照機構看護工，勞動部視為就職百日新部長重大政績。

台灣長照住宿機構人力嚴重不足，占床率始終徘徊八成左右，雖供給大於需求，需求者卻是一床難求，照服人力失衡困境遲遲未解。整體配套機制不動如山，擴大直聘不過是頭痛醫腳、應付式政策的又一例證。

相較南韓，更顯台灣勞政主管機關的被動保守。台灣一直「好想贏」的南韓再一次跑在台灣前面：首爾市政府史無前例引進首批百名菲律賓保母，已於九月三日正式上工。

這批菲律賓籍家政服務人員，係南韓勞動部門與首爾市政府聯合試辦計畫第一批適用對象，是南韓外籍移工Ｅ–９簽證首次納入家政服務業，更是尹錫悅總統在開放飯店旅宿服務業後，南韓外籍移工制度的又一重大鬆綁。

這批年齡廿四歲至卅八歲不等的菲律賓保母，八月初落地後，立即展開為期四周一百六十小時的專業培訓，其中包括反性騷擾課程。其實她們早在菲國職業培訓機構接受了超過七百八十小時專業課程，早就取得了托育保母人員技術專業證照，除了流利英語之外，亦具備基礎韓語對話能力。她們將負責照顧擁有十二歲以下子女或孕婦的首爾市家庭，共有七百三十一戶提出申請，最後一百四十二戶中籤，其中超過八成為雙薪家庭。按照嚴格規定，這批專業保母不得照顧老人或為成年人做飯，與台灣常見看護移工包山包海工作範圍，截然不同。

南韓是全世界生育率最低的國家，去年創下○點七二新低紀錄（台灣為○點九，即育齡女性平均只生育不到一位孩子）。少子化國安危機持續惡化，尹錫悅不得不在六月中旬宣布「國家進入人口緊急狀態」。南韓政府陸續祭出現金補貼、住房補貼、免費計程車乃至於鼓勵男性申請育嬰假等種種對策，投入資源高達三百兆韓元，皆不見太大成效。雪上加霜的是南韓保母人力流失與高齡化日益嚴重，保母人數只剩十一萬四千人，五十歲至五十九歲者近三成，六十歲以上超過六成。引進菲律賓保母是尹錫悅政府搶救生育率最新強力政策之一。

台韓兩國少子化同病相憐，本地保母人力斷層亦是一大隱憂，再加上外籍幫傭申請機制門檻過高，且偏重傾斜高齡長輩，與雙薪小家庭育兒現實需求嚴重脫節，民意代表暨家長團體要求開放托嬰中心聘用外籍幫傭，或放寬外籍家庭幫傭限制的聲音從未間斷過。行政院長卓榮泰七月上旬在立法院總質詢答覆，相關部會正在討論增加彈性計算加權點數，預計下半年作出決定，現在就看台灣能不能追上南韓開放腳步了！