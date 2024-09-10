全球自殺防治日…減誤解 增助人信心

九月十日是「全球自殺防治日」，國際自殺預防協會今年提出的呼籲是「開啟對話，改變自殺敘事」。我們根據近期全國調查的結果，說明改變與提升大眾對自殺議題的了解，對於防治工作至關重要。

台灣在去年有三八九八人自殺身亡，自殺是國人第十一大死因。與前一年相較，雖然六十五歲以上老年人的自殺率略降，但年輕族群的自殺率略升，是我們必須持續關注的對象。政府也在八月啟動「青壯世代心理健康支持方案」，補助十五至四十五歲民眾每人三次心理諮商費用。

然而，台灣民眾對自殺議題的理解程度如何？台灣自殺防治學會今年調查顯示，國人對自殺仍普遍存在迷思，有待共同努力去除誤解與提升正確認知；對於處於自殺與心理危機當中的人，民眾更要增進同理與支持的能力。

調查顯示有七成民眾認為自殺是個人的選擇或權利，在小於卅五歲的年輕族群更高達八成，這可能會讓許多需要幫助的人錯失得到及時援助的機會。事實上，自殺是多種複雜因素交織的結果，多數有自殺想法的人並非「選擇自殺」，而是在困境當中感覺無助無望、「沒得選擇」。

此時應重視每個人獲得援助的「權利」，不應將自殺簡化為個人「選擇」，應把自殺想法或行為視為危機訊號，予以關懷與傾聽，包括採用「自殺防治守門人１２３步驟」：「一問（關懷與詢問）、二應（傾聽與回應）、三轉介（連結專業協助與資源）」。

然而，調查顯示僅不到二成的民眾聽過「自殺防治守門人１２３步驟」。遇有親友處於自殺風險時，六成五的民眾會詢問自殺想法，但只有三成七會詢問自殺計畫，有待提升，因為詢問能開啟對話、減少孤獨感，與展現關懷，發揮自殺防治的效果。然而，高達八成二的受訪者會說自殺會對家人朋友造成傷害，八成七會勸對方事情沒那麼糟。這些出於善意的勸阻，可能讓對方無法繼續闡述心中的絕望感，此時應改用聆聽或詢問對方（例如「怎麼了？」）來表達關懷，之後再適時分享與介紹協助資源（包括自殺防治求助專線1925），是比較適當的做法。

自殺防治的關鍵之一在於減少社會大眾對自殺的誤解，並提升協助身邊自殺與心理危機者的能力。

「全球自殺防治日」所提出的「改變敘事」，是自殺不應被視為個人的失敗或軟弱，而應該被視為需要社會共同關注的心理健康問題，讓人人都有信心與能力成為「自殺防治守門人」。

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