黨主席落難後的眾生相

民眾黨主席柯文哲被羈押後，眾生相紛紛上演。同情者有之，雪中送炭聲援者有之，幸災樂禍嘲笑者亦有之；甚有開香檳慶祝，送雞鴨（羈押）便當和起酥（起訴）蛋糕者。那是趁人之危，有失厚道了。

甚至柯媽亦遭受池魚之殃，柯文哲新竹老家出現寫有「新竹地方媽媽之恥何瑞英、教養出貪汙犯柯文哲」的紙板，還在大門旁張貼柯遭上銬的照片，甚至擺放大串鞭炮，均為脫序過激的離譜行徑。

我不是柯粉，對柯文哲的某些言行也不認同，只是感嘆台灣怎麼了？什麼時候，我們社會變得如此張牙舞爪，失去厚道良善？

古人云：作姦犯科者，未必小人；然糾纏刁難，落井下石，必敬而遠之。平日再怎麼討厭柯文哲，但一碼歸一碼，京華城風暴，相信司法自會調查清楚。但在柯文哲被羈押時幸災樂禍，落井下石，則大可不必，那是有失厚道，有失人品、高度和格局。

宋朝蘇軾和王安石一直都是政敵，王安石堅持變法，蘇軾反對變法，王安石為此十分惱怒，建議皇帝貶黜蘇軾。後蘇軾因烏台詩案被捕入獄，險遭問斬。王安石面對落難政敵，不是落井下石，而是向皇帝求情：「豈有聖世而殺才士者乎？」蘇軾因而免於一死。王安石的格局和胸襟為世人所稱頌。

我們社會匱乏的是寬廣的胸襟和格局，多的是冷嘲熱諷、落井下石之人，遺失了做人的高度和起碼的道德，遺失了純真美好。

前些天搭公車，車上女士問司機，可以在前面那棟大樓停車嗎？對這不合理的要求，司機略微提高了聲調說：「不行，得往前一點，到站牌才能停。」女士不滿地回嗆：「幹嘛這麼大聲？我要投訴你！」站牌到了，女士下車，拿手機拍下車牌號碼和司機的名字。這一幕讓人感嘆，這個社會失去溫度了嗎？為何一言不合就面目猙獰、齜牙裂嘴？

人與人之間可以多一點溫暖和善良嗎？柯文哲被羈押後自有司法審判，而我們期盼看到的眾生相，不是刀刀見骨，而是平和、理性，甚至可以帶著些許溫暖和光亮。