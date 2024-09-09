阿北是賴清德的大貴人

賴清德總統一生中有很多貴人，總統大選競選總幹事潘孟安就是其中一位，但有一位絕對不能不提到的是，近日攻占媒體版面的民眾黨柯文哲主席。

二○二四年總統大選 ，柯文哲與吳欣盈代表民眾黨獲得三六九萬票 ，得票率二成六五；侯友宜和趙少康代表國民黨獲得四六七萬票，得票率為三成三五；賴清德和蕭美琴代表民進黨獲得五五八萬票，得票率為四成。假如當時柯文哲承諾藍白合，前總統馬英九最後出面整合，促使柯文哲同意和侯友宜搭配成一組競選，且都已經簽字了，照這麼選下去，藍白合的結果，一定可依預期勝出，柯文哲當副總統應該是可以期待的，惟世事難料。

不料柯文哲和幕僚說自己陣營民調高出其他二組，而執意選擇走自己的路，單獨競選到底，讓企盼藍白合的人士扼腕不已，結果票源分散而因此落敗，把賴清德和蕭美琴送進總統府。沒有想到柯文哲在選後卻從京華城進到了土城，真正變成一日雙城論壇主了。

筆者過去服務於中央電影公司，曾被指定率隊赴日本籌備世界全壘打王王貞治回憶錄《感恩的歲月》影片。王貞治在他的回憶錄上說：「人生的劇本無法預先寫好」，這句話印證了人世間太多的哲理和人生百態。

柯文哲的境遇，恐怕連他自己作夢都沒想到吧！