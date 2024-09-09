孤島花東 需常態交通備援機制

崇德至和仁間的鐵公路交通昨天又中斷了，這是四○三地震之後的第八次了，可見的未來幾年，這不會是最後一次。昨天是星期日，焦慮的人不只北上返工的花東住民，還有許多旅行者。無意幸災樂禍，但讓更多人正視花東交通的安全與安定，應是很多花東住民的心聲。

筆者有點不解的是，以前三大交通體雖各自運行，卻也發揮了即時交通互補的模式，鐵路不通由客運備援，兩者都不通，則由航空備援。當年莫拉克風災致鐵路中斷，就是由客運加開接手台東高雄的交通運輸。

沒想到前幾年花蓮南區鐵路中斷，發明了「類火車」由台鐵租用公車部分接駁，公路客運與台鐵成了平行線。殊不知台鐵的「類火車」接駁車，在北迴、花東鐵路近九成是對號列車下，旅客無法掌握「類火車」的到站時間，如何預購對號車？以致改為花錢租車，開「類火車」專車接駁的搭乘情況不理想是可預期的。只是當時自駕尚可，沒人檢討成效，沒想到那次的「類火車」竟成為現在鐵路中斷的常態交通備援機制，使得前幾年大做宣傳的「北花線巴士」，在四○三地震後默默停駛也沒人注意。把北花交通搭高鐵經南迴線繞行台灣四分之三也成為交通選項，偶一為之的人可以當笑話，重度使用北花交通的兩地返工返鄉者情何以堪？

當你搭著飛機從空中俯瞰中央山脈，南澳至花蓮間的貓爪狀破碎裂痕讓人怵目驚心。從天際線到公路側的土石裸露，讓崇德至和仁間的道路格外脆弱，幾乎遇水則斷。若看到空照圖的人應該知道，鐵道的地理位置就像現在的台鐵一樣處於最弱勢。

鐵軌上方土石最後壓垮的會是鐵軌，交通中斷後會先修復的是公路而不是鐵路。若公路與空運不加入備援，只靠台鐵，不只是北花東交通重度使用者會常因脆弱的交通而寸步難行，每個人都可能被交通孤立。