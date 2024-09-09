柯文哲案 後座力如滾雪球

隨著柯文哲司法案件日趨明朗，其政治效應究竟是擴散並產生蝴蝶效應，抑或能設下停損點？引發關注。毋庸置疑，這對柯文哲及民眾黨形象恐已產生嚴重傷害，甚至衝擊藍白政治聯盟合作及未來國會改革，衝擊台灣政黨政治及兩岸關係發展。

或有論者言民眾黨為一人政黨，一旦柯確立罪名則樹倒糊孫散、潰散泡沫化，消除賴清德連任潛在競爭者；藍白政治聯盟恐難再組成，立法院改革將停擺，甚至民進黨兩岸政策及路線恐更為強硬、暴衝及挑釁，不受藍白政治聯盟制約。

首先，重傷柯的清廉形象及減少民眾黨支持度。據網路媒體民調顯示，針對京華城案，選擇不相信柯的高過五成，相信者僅約三成；另五成五民眾認為，政治獻金案與京華城案加深了他們對民眾黨的負面印象。

其次，衝擊藍白政治聯盟的穩定性。民眾黨在柯文哲政治魅力下形成，柯尚能制約八位不分區立委；一旦柯垮台，因其成員複雜、意識型態分歧、較不具共同價值及路線，在欠缺強有力領導核心狀態下，恐造成不分區立委依據議題及意識型態而尋求依附不同政黨，致藍白聯盟分崩離析、潰不成軍。

復次，從立法權制衡行政權，轉變成立法權為行政權所俘獲。民眾黨作為國會關鍵性力量，其支持的天平砝碼傾向藍綠哪一陣營，該陣營就能主導議事進程及政策形成。若藍白政治聯盟解體，賴清德雖為少數總統，但若透過威脅利誘掌握立法院，則原本的分立性政府將走向一致性政府，任何國會改革恐均胎死腹中，導致立法院藍綠攻守易勢，形成一黨獨大優勢。

再者，難以制約民進黨強勢政策作為。當藍白政治聯盟無法組成時，將難以抵擋民進黨欠缺審慎謀劃、激進挑釁的政策制定。藍白政治聯盟採取一致性行動時，曾聯手箝制綠營提案超過十六次以上；若藍白盟軍潰散，立法院制衡民進黨的力量消失，強硬挑釁性政策將欠缺掣肘。

最後，難以制約激進及挑釁的兩岸政策。蔡前總統主張維持現狀，宣稱依據憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務，大陸界定蔡兩岸論述，是未完成答卷。蔡尚提出九二歷史事實、九二共同認知及九二會談精神，作為兩岸重啟對話協商的基礎。

賴總統則採取戰略清晰的兩岸論述，主張務實台獨就是中華民國是主權獨立國家；宣稱無論是中華民國、中華民國台灣、台灣都是國家名稱。大陸界定賴就職演說為台獨宣言及自白書。同時，賴不僅從未宣稱依據兩岸條例處理兩岸事務，陸委會副主委反而宣稱兩岸兩區互不隸屬跟兩國互不隸屬是一樣的，這種立基於兩國論的兩岸路線，更是極具衝突性的兩岸政策。

就此而論，柯文哲事件的政治影響後座力超出想像；整個事件創下台灣自治史上卸任市長、副市長皆遭羈押；亦為台灣政黨史上首位現任反對黨主席遭羈押，不僅影響民眾黨的生死存亡，更波及藍白聯盟及國會改革進程、行政與立法間的制衡問題。甚至賴連任之路恐無攔路虎，無論黨內外皆無政治競爭對手能輕攖其鋒。