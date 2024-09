科技．人文聯合講座／賽珍珠的大地

約五十餘年前,我看過一部電影,講述了一位中南美洲政治領導人的一生。他年輕時反對腐敗政權,最終掌握權力並推動了多項社會改革。然而,隨著時間推移,他的政權也被指控為腐敗,他的執政團隊成為了自己曾經反對的那種領導類型。我不記得這部電影的名稱,但記得劇情融合了多明尼加的莫利納(Rafael Leonidas Trujillo Molina)、墨西哥的薩帕塔(Emiliano Zapata)和阿根廷的裴隆(Juan Domingo Perón)等人物的經歷。在這三位人物中,薩帕塔的形象最為正面,而莫利納則較為惡名昭彰。

這部電影讓我聯想到賽珍珠(Pearl Sydenstricker Buck; 1892-1973)獲得諾貝爾文學獎的小說《大地》。這部於一九三一年出版的小說,描繪了中國農民王龍在地主壓榨下奮鬥的過程。王龍一路奮鬥,出人頭地後,最終卻也成為他曾經鄙視的腐敗地主。賽珍珠的敘事深入探討了價值觀的衝突以及人與土地之間的內在聯繫。

儘管佃農變地主與庶民變統治者是不同的故事,但它們的過程卻有相似之處。《大地》細緻地描繪了王龍從貧窮農民到富有地主的過程,展現了他在獲得財富和地位後,逐漸採納他曾經鄙視的富人階級的行為模式。這與電影中政治人物從反抗者轉變為獨裁者的歷程相似,都反映了角色在權力和地位上的心態變化。

《大地》的另一位核心人物是王龍堅忍的妻子阿蘭。她的個性忠誠,刻苦耐勞,默默承受了多年的苦難。當王龍將她辛苦珍藏的兩顆珍珠送給小妾時,阿蘭感到深深的痛苦。這一行為象徵著王龍逐漸脫離了曾經定義他的勤奮和忠誠的價值觀,也凸顯了在父權制度下,阿蘭的犧牲被忽視和不被欣賞的現實。電影中支持政治革新的群眾們如同阿蘭,覺得這位政治領導人今是昨非,與過去的政客無異,不當地運用國家資源(象徵性的兩顆珍珠),他們因此感到痛心。

《大地》小說中的另一個重要主題是王龍與土地的深厚聯繫。土地不僅是生計和財富的來源,還是王龍的道德支柱。儘管他最終在道德上走向衰敗,王龍意識到土地的重要性,提醒我們勤奮工作、誠實和根基的重要性。電影中的政治人物最終也意識到這一點,並試圖改變自己造成的腐敗社會。在電影的高潮部分,主角正視自己的錯誤,重拾最初的理想,最終為國捨身。

《大地》的哲學基礎在於一句話:「雖然你不能讓自己感受到你所感受不到的,但你可以儘管有這種感覺,仍然做正確的事(You cannot make yourself feel something you do not feel, but you can make yourself do right in spite of your feelings)。」這反映了角色內心的掙扎,即使在感情動搖時,真正的美德在於行動而非情感。

時至今日,《大地》依然強而有力地探討人性、社會變革和人與環境之間的持久聯繫,而電影中的政治領導人也促使我們深刻反思社會的複雜性,以及堅守根基和價值觀的重要性,值得我們所有人借鏡。(作者為前科技部代理部長)