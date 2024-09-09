慎終追遠 何時成了一種罪過？

近日林姓女藝人的認同掀起輿論爭議。撻伐者稱，硬把祖父故鄉說成是自己的，就是一種媚共行為。但祖父的故鄉不能等於是自己的故鄉嗎？還有無數網民以此譏笑謂：「如果自我認同可以無限向上追溯，那全世界都是東非人了」。明顯地，「無限追溯」就是種詭辯。

宜蘭大學教授陳復前幾日曾提出，美國總統甘迺迪把回到曾祖父家鄉愛爾蘭稱作「返鄉之旅」，四代之隔尚有鄉愁，何況祖父只差三代。

清代移台者最初形成的宗族組織是「唐山祖」，每年還集資張羅祭祀費用，派代表返鄉祭拜；約莫繁衍三、四代後，才有了「開台祖」的出現，從來台第一代祖先開始祭祀。

曾子曰：「慎終追遠，民德歸厚矣。」慎終，指辦好父母身後事；追遠，即追念祖先。有此感恩之心念，百姓的道德風貌才會日趨敦厚樸實。現今台灣若將此觀念視如敝屣，社會風氣墮壞如何，可想而知。

即使撇開儒學不談，國中歷史課程在新課綱「略古詳今」前，皆會在介紹商代時提到，重視祖先崇拜由此朝開始，形成中華文化的一大特色。公民課程在介紹家庭、稱謂時，畫出自祖父以下的家譜，也是認識自己、形塑家族意識的最基本功課。

只能以出生地定義自己是哪裡人嗎？抗日英雄羅福星生於印尼，隔年全家遷回原籍廣東，求學階段待過印尼、台灣，成年後回廣東加入同盟會，革命反清。待中華民國建立，立志助台推翻日本統治，在台犧牲就義。他是台灣人嗎？

印尼「糖王」郭春秧，生於福建，十六歲時前往印尼投靠叔父。一戰前後，由於看準蔗糖商機，成為「爪哇糖王」之一；亦來台長居，推廣外銷包種茶，以有別於當時暢銷的烏龍茶，大獲成功；還赴香港買地投資，形成今日「春秧街」。一九三○年代經濟大蕭條致使其在瓜哇的事業破產，最終病逝於台灣。他算何地人？

土生土長於美國加州的籃球好手林書豪，因為父母皆台灣人就是「台灣之光」？若可以推論自父母，退役網球名將張德培生於美國紐澤西州，父親七歲從廣東遷往台灣，一九六六年再移民至美國。張父算是廣東人還是台灣人？

筆者父親一九四三年生於福建漳浦，一九四七年被帶來依靠已在台經商的祖父。他不是一九四九年那批因國共內戰大遷徙的外省人；明明母語是台語／閩南語，卻也不被歸類為「本省人」。

我們家族一直是台北市漳浦同鄉會的成員，至今仍持續運作、定期聚會，不諱言，實凋零顯著，第三、四代參與日稀。一次陪父親參與同鄉大會，身為在場少數新生代、土生土長台北人的我，竟被推選為同鄉會理事，剎時身感背負莫以名狀的傳承責任。

我想起初次出版書籍那日，興沖沖與父親分享喜悅；當父親翻至作者簡介，見沒寫上福建漳浦人，臉色一沉、教訓了一番，鬧了個不歡而散。我理直氣壯的回懟「現在寫籍貫會被嘲笑」；事後設身處地的想，他一定無法明白，不忘本為何變成丟臉的事？

台語有諺「食果子拜樹頭，食米飯拜田頭」，飲水思源是道德問題，不該是政治問題。因為意識型態而泯滅人性，不就是我們覺得共產主義最可怕之處？難道要重蹈文化大革命覆轍，對至親「劃清界線」才能展現效忠嗎？