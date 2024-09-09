海基會大增預算 皆對抗成本

兩岸關係自民進黨執政起已走向冰封，賴清德總統上任後更將兩岸定位成互不隸屬的「兩國」，而向台獨路線更邁進了一大步。然而，原屬國家統一進程中所設立的「海峽交流基金會」，明年度的預算卻大增四十點八％，自然遭到立委的質疑。海基會解釋，兩岸愈是缺乏制度化管道，解決問題的成本就愈高。但其實海基會增加的是因兩岸對抗所產生的成本，而非因為交流。

海基會是在兩岸展開「人民交流時期」的國家統一進程中，受中央政府所有機關共同「委託」行使公權力的「民間」基金會。但無論在金門海巡執法「碰船」事件、金門軍人釣魚時落海，及伙食兵「浮游」被大陸帶回，在這些緊急事件的處理過程中，已看不到海基會扮演溝通協商的角色。究其原因，兩岸人民雖未斷絕交流，官方卻處於「對立期」，故海基會和大陸對口的海協會也沒了互信基礎。

日前，大陸法院對前台灣民族黨副主席楊智淵觸犯大陸刑法中的「分裂國家罪」，做出有罪的一審判決。楊是在前年八月赴大陸時遭拘傳審問，去年四月遭正式逮捕，並以違反分裂國家罪起訴，成為第一位被以大陸刑法起訴的台灣人。

事實上，今年六月下旬，大陸公告了台灣人如何適用分裂國家罪的「懲獨廿二條」，即意味了楊案即將判決。但海基會在這段時間裡，對台灣人民赴大陸交流涉案被捕及判罪，別說解決了什麼問題，連了解事情原委及出面協助楊及其家屬，似乎也未曾聽聞。

目前台灣人若在大陸發生事故，海基會或可委請當地台商協會協助，此固然會增加解決問題的成本，但產生類此海基會所稱「各項往來衍生問題只有增加、沒有減少」之解決問題的成本，本質上屬於民進黨台獨政策需負擔的對抗成本，而非為了促進兩岸一家親的交流成本。

民進黨執政後，海基會功能大為萎縮，立委質疑原是為鄭文燦「創造資源」，也非無據。海基會把吸引台商「回流」也當成重要業務，既不是為了在大陸地區「交流」，就屬不務正業；海基會的正業既已大幅萎縮，增加預算係因隨公務人員調薪，除人事已遭質疑酬庸和布建網軍要插好插滿外，就更缺乏合理性。

海基會的薪資原較公務人員高，創會時是希望吸引具有經驗與專長的公務人員轉任，所以在海基會的服務年資，於回任公務人員辦理退休時，也可併計為核計退休金的年資。

然而，多年來海基會仍有從公務人員辭職而轉任者嗎？若無，隨公務人員調薪以保持較優薪資之目的，自也不應存在。

海基會的運作是靠政府預算的挹注，聽命於政府的指令；此項人民納稅錢所投入的成本，過去因正常交流而能使台灣獲利。然而，民進黨政府走的是將「兩岸」異化成「兩國」的政策，即使海基會聲稱增加了解決問題的成本，實質上交流成本也已異化成了對抗成本。

何況海基會的核心功能，是簽訂有助於兩岸關係良性發展的協議，但過去八年多來的成效卻是零。