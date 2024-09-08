名家縱論／下個衝突點：中菲南海島礁

中菲兩國八月以來在南海島礁已連續發生五次海上衝突和三次撞船事件，近年來，在黃岩島（民主礁）、仁愛礁（仁愛暗沙）、鐵線礁、仙賓礁、鱟藤礁等南沙群島範圍內，大陸與菲律賓都發生船艦對峙甚至碰撞情況，尤其近日仙賓礁局勢持續升級中。

今年四月以來，菲律賓海警九七○一號船進入仙賓礁潟湖並滯留坐灘。八月後，雙方在該海域的緊張局勢升溫，美國也準備出手，相關事件的時間序列如下：

八月十九日，中菲先後在仙賓礁、仁愛礁海域發生對峙，兩艘菲海警船進入仙賓礁海域，與中方執法船碰撞；

八月廿五日，菲公務船向九七○一號船運送物資，船上有菲律賓與國際媒體記者，期間再與中方船隻擦撞。

八月廿七日，美國印太司令帕帕羅在馬尼拉表示：「美國可護送菲律賓船艦，這是在美菲共同防禦條約範圍內。」

八月廿九日，美國安顧問蘇利文訪問北京與中共中央軍委副主委張又俠會面，敲定印太司令部與共軍南部戰區雙方司令舉行電話會談。

八月卅一日，在仙賓礁上停滯的菲海警九七○一號船起錨，移動了兩公里，和大陸海警船碰撞。美軍P-8A軍機則一直盤旋在上空，監控整個過程。

九月二日，媒體報導菲律賓總參謀長布勞納公開表示，為了應對緊張的地區局勢，菲律賓希望獲得更多尖端武器，譬如中程導彈。

九月五日，美國駐中大使伯恩斯說，他對中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的「侵略性和恐嚇性行為」，感到擔憂。

針對中菲南海衝突，王毅會見蘇利文時就直言，美國不得支持縱容菲律賓採取侵權行為；蘇利文則回應，「美菲共同防禦條約」適用於南海的海巡機艦。王毅間接指控美方就是幕後黑手，蘇利文回敬「菲律賓有事、美國有事」！

菲律賓一直深諳從國際與地緣政治中獲利，一九七一年台灣退出聯合國，菲律賓在當年七月占據中業島；一九九九年中國南斯拉夫大使館被美國轟炸的隔天，菲律賓將馬德雷山號坐灘到仁愛礁。現在小馬可仕也懂得利用中美對抗，背靠美國擴大島礁衝突。

美國更透過菲律賓建構一套僅適用於南海的「基於規則的南海秩序」，先是二○一六年的南海仲裁案，否決中國的九段線主張、否決中國填海造陸權力、所有南沙群島的海上地物只是礁而非島，只有領海沒有經濟海域等，雖然仲裁對中國不具拘束力（就像美國不接受國際法院判決），且同樣規則不適用於美國和其盟邦（例如日本的沖之鳥礁）。

美國再透過支持菲律賓強力聲索南海島礁，從華盛頓、印太司令部到駐菲大使，不斷為菲律賓喊話掛保證，現在主動提出願意軍事護送，並已出動軍機監視事件現場。

所幸目前中菲都還是以島礁維權為主，刻意避免提升為軍事衝突。中國大陸自始僅以海警船艦和漁船防止菲船接近島礁或進行運補，不以武裝力量攻擊，不以軍艦介入。

菲方也是類似態度，只是動員部分軍事武裝人員，但已開始引進美軍監視或護送，以期對中方施壓。如果中菲任一方採取更激烈方式，甚至爆發武裝衝突，則美國將軍事支援菲律賓，這是典型代理戰爭的雛形。

至於民進黨政府則完全忘記中華民國對南海島礁的主權聲索，無視菲律賓在仙賓暗沙坐灘船艦占據島礁企圖，卻強烈譴責是中國大陸蓄意製造衝突，升高南海緊張情勢。民進黨或許乾脆放棄太平島，讓南海島礁衝突升級，既可以置身事外，也可以禍水東引，並協助在第一島鏈與南海牽制中國的大戰略！（作者為文大社科院講座教授、前國安會副秘書長）