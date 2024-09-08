推動企業廉潔 刻不容緩

有關京華城貪瀆案愈演愈烈，民眾黨主席柯文哲被收押，遭羈押的沈慶京抗告遭駁回。固然政治人物或官員是否廉潔是一回事，企業主是否廉潔又是另一回事。然而，就此案而言，政府與企業相互關連且互相影響。比較合理的作法是，在法律追訴過程，也得同步發展政府與企業的防貪政策，以避免類似問題重複發生。

換言之，政府對企業廉潔有責任，其責任在於企業廉潔政策的形成與推動。目前企業廉潔政策推動困境之一，是企業肅貪主責在法務部調查局，企業防貪推動則在廉政署。但這不難解決，因兩個單位都在法務部下，協調整合或建構溝通平台均非難事。重點還是在政治的支持，以及跨部會合作，包括金管會與經濟部的參與和協助。

整體而言，我國企業廉潔仍有很大的努力改善空間，這背後涉及廉政體系的調整；內涵包括政府政策與企業文化的改革。企業廉潔主要的問題有二，第一，華人講關係重人情，直接或間接也影響了企業重視人脈的價值認同。第二，企業廉潔雖是國際趨勢，但仍未在國內形成風潮。

或許現階段比較沒著力點的是民選政治人物防貪，以及企業防貪；而這也是廉政體系必須關注的議題。應該說，沒有行賄就沒有收賄的問題，但可能因背後存在龐大利益，因而存在行賄與收賄的情境或誘因；而這同時出現在柯文哲與鄭文燦案的企業行賄行為。

這兩件大型的政商行賄與收賄案件，都和企業廉潔有關。因此，推動企業廉潔刻不容緩，而之所以要積極推動企業廉潔，主要有兩個原因：

第一，和國際接軌：企業廉潔是全球性的問題，受到國際社會重視。聯合國由「聯合國全球盟約」主導，其官網提供了企業廉潔的十項準則，其中第十項明訂「企業界應努力反對一切形式的腐敗，包括勒索和賄賂」。換言之，台灣雖沒有企業廉潔的防貪指引，不過聯合國全球盟約官網已提供企業廉潔的防貪指引。廉政體系或可以聯合國全球盟約，制訂企業廉潔防貪指引。

第二，企業違反廉潔個案頻傳：鄭文燦與柯文哲兩大個案，都和企業廉潔有關。但若從企業廉潔的角度，其涵蓋面更廣；例如，近來金融體系併購案，根據媒體報導，似乎也存在違反企業廉潔的傳聞。或者，政府與企業若再不採取政策或策略行動，不只企業廉潔問題不會改善，甚至可能進一步惡化。

沒有人反對肅貪，但能否從肅貪經驗獲得政府與企業防貪的關鍵點，似乎仍有待努力。而這需要政府、企業與學術研究機構共同努力，透過研究與發展，改變政府與企業的貪腐文化。而政府推動企業廉潔和國際接軌，有助政府與企業的永續發展。