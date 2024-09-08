星期透視／民眾黨瀕臨崩盤 國民黨脣亡齒寒

五日北院裁定柯文哲羈押禁見。對此變局，民眾黨緊急應變小組決議全黨支持柯文哲捍衛清白，黨務由秘書長周榆修繼續推動，應變小組持續運作，現階段不會有代理黨主席，並要全台開講訴求對抗綠色新黨國與司法濫權。

平心而論，經此大風暴，民眾黨已陷入群龍無首、四面楚歌的極端不利情勢中，但黨高層連「代理黨主席」議題都不敢碰，根本無法因應司法的凌厲攻勢。

畢竟，不敢觸碰「代理黨主席」會有幾個風險。第一，全黨和柯文哲綁在一起，若最後柯被判有罪，全黨將無迴旋空間，整個跟著陪葬，特別是柯被羈押是否黨紀處理也無定論，外界已然質疑；第二，坐實民眾黨就是柯的「一人政黨」且跳不出框架，之前獻金假帳案已凸顯「一人治理」盲點，問題明顯卻不改革，柯若式微，黨內大咖也必隨之消風。第三，不設代理黨主席，雖有「尊柯」表象，卻凸顯黨內菁英沒有跳火坑、扛重擔的勇氣，只想以拖待變。

就算要全台開講，在民眾黨接連遭受不利因素牽絆的當下，不僅柯「誠信、清廉」人設崩解，負面印象也快速累積，更遑論幾波民調已顯示基本盤流失嚴重，甚至連被羈押後社群所ＰＯ的預錄影片，也只有呼籲支持者「照顧好自己，認真、快樂過每一天」的消極談話，而不是呼應之前政治迫害或「新黨國」的論述，又怎能動員「小草」參與全台開講？

柯黑及有心人士見中央無主，必見獵心喜，甚至展開「一天一爆料」、「沒事就羞辱」的消耗戰與認知戰，黨中央只能被動接招、疲於因應，甚至相關回應還被抓到語病或破綻又遭反打，周而復始，若無有效戰略反轉劣勢，民眾黨恐瀕臨崩盤邊緣。

民眾黨若崩盤，國民黨也將「脣亡齒寒」，特別是此發展若真是在總統賴清德的劇本中，情勢更不樂觀；國民黨雖立院席次多，但高層或大咖的政治魅力卻不及柯文哲，傳統保守性格更限制了他們成為民眾對民進黨執政不滿的宣洩出口、進而強化政治能量的可能性。柯及民眾黨若覆滅，要收拾國民黨對綠營來說或更得心應手，特別是賴清德在鄭文燦被羈押後全然主導政治局面，憲法法庭裁定暫時處分，讓國會改革無用武之地後，國民黨只能陷在綠軍設定的戰場中，除了批評，全無展現制衡力道或反守為攻的戰略宏觀。

國民黨中央雖有「不對柯落井下石」的定位，但仍有議員對柯猛攻，立院黨團卻又在向民眾黨立委招手，期待合作，弔詭的是黨中央只能消極以對，在挺柯打柯、藍白分合上只能走一步算一步，擺明柯案的難度已超出國民黨所能判斷與戰略規畫的極限，或許唯一對藍軍有利的就是轉移了「罷樑」的焦點，或能讓謝國樑過關。但問題是，立院開議後，在政治環境對民進黨特別有利的當下，藍軍光靠人事同意權及部會預算，豈能擋得住綠軍攻堅？倘綠軍藉「藍軍癱瘓政府」為全台大罷免添柴加薪，國民黨又無力動員，綠軍翻轉立院結構，行政立法全拿，將不會是危言聳聽。 （作者為中國文化大學廣告學系專任教授）