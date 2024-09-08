某名人懷念其曾為高中校長的父親，敘述小時候有次父親帶他去買運動鞋，走到離住家很遠的一家鞋店去買。他很納悶問爸爸，明明住家附近就有家鞋店，為什麼要捨近求遠，難道是價格較貴？其父回答道，並非鄰近的鞋店賣較貴，而是因為跟店家很熟，其子女也在他的學校上學，看到校長來買鞋會刻意打折。買鞋是家務事，豈可因校長的身分而得到好處？

以現今角度來看，這或許是迂腐。現在大至工程建設須與政府機關打交道，小至兒女入學希望分到好班級，無不千方百計透過關係，讓所求能更順遂，這些似乎是工商社會的常態，其實是世風腐化官箴敗壞的表徵。也就是所謂「有關係就沒關係」，沒關係就有關係。

以京華城弊案為例，很多人納悶，柯氏夫妻皆為醫生，生活應十分優渥，何至於要圖利建商？癥結點在世俗間，大家將很多的陋習視為常態，內心不會有罪惡感，更不認為會觸法。

柯文哲去建商的豪宅吃飯唱歌，可能認為偶一為之沒什麼，但一而再，再而三，劣習就養成了。商人多精明，知道官員的習性，因此會投其所好，各種花招樣樣來，官商沆瀣一氣，政風之敗壞泰由此始。

蔣經國當行政院長時曾頒布「十大革新指示」，包括公務員不得出入聲色場所，並謝絕應酬，用意是在防微杜漸，以端正政風。公務員雖應積極為民謀福利，但絕對不能遊走灰色地帶，且勿以惡小而為之。