不管是民眾黨主席柯文哲或者是海基會前董事長鄭文燦，當政要名人被收押至看守所時，部分媒體往往會以斗大標題報導他們入監後要食用的菜色。

雖然不知道這些食物實際烹煮出來的樣貌，但光看菜單就足以令許多人口水直流，而且有時還有雙主菜。對於吃慣山珍海味的政要名人來說，這些菜餚他們肯定覺得稀鬆平常，但以平民百姓的角度觀之，別說一餐雙主菜，在物價飆漲的現在，要拚死拚活才能溫飽，能有得吃、吃得飽就要竊笑了。

因此，媒體炒作看守所菜單，極可能會引發兩大負面效應。一是讓努力工作卻坐領低薪的民眾發現，飲食竟比不上收押在看守所裡的嫌犯，對未來失去信心；二是讓在社會邊緣掙扎的人士放棄努力，想作奸犯科或「擺爛」進到監所，以換取 「優渥」的飲食。

媒體與其報導這些淺碟式的新聞，不如深入探究這些政要名人所犯罪行，讓民眾了解法律的意義並懂得遵從，如此對於建構知法守法的社會才會有所幫助。