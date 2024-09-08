透過建國啤酒廠 保存時代美學

台灣邁向國際化社會，需要面對他人且同時展現自身的特色，來建構一個具國際水準且能彰顯台灣歷史的都市。建國啤酒廠提供一個最好的契機。二○一二年國際工業遺產保存委員會在台北召開大會，為台灣也是亞洲首度主辦，並起草「台北亞洲工業遺產宣言」，內容著重需認同工業遺產重要性，融入地方特質及現代化工業新定義，探索技術與文化對生活影響，鼓勵居民參與並推動亞洲合作網絡。透過建國啤酒廠工業遺跡來實踐共識，有下列重點：

一、結合百年樹人大學，重現當年工業化衝擊之時代美學

「台北亞洲工業遺產宣言」高舉國際遺產保護精神，尤其在亞洲地區現代化過程中，開發工業往往伴隨西方科技進口與殖民元素，當城市變遷威脅工業遺產時，應該以宏觀觀點審視當時工業（遺產）在地區和國家扮演的功能，以及自然資源與經濟緊密相連下的當時代美學，來鑑選及保存工業遺產。

建國啤酒廠中具有現代建築中極簡垂直及水平線條的建築，可彰顯當時代崇尚工業風建築特色，當妥為保存。而相鄰的北科大成立於一九一二年，具有類同的建築物型態，建築系師生過去協助整修校內市定古蹟紅樓等，熟悉當時代美學，當結合設計專業，共同投入呈現多元時代美學。

二、保存技術和非物質文化遺產下工業遺產的適應性再利用

引入現代工業化另一個課題，是科學及技術的不同應用與發展。許多實務工作者結合工藝、技術，憑藉機台經驗完成產品，知其然而不知其所以然。如北科大一大川堂八角柱，為一九三○年代台灣校園建築中最早引入鋼筋混凝土構造之嘗試結果，蘊藏鋼筋編織工藝，修復此種非物質文化遺產時，除知識面靜態展現外，更需要動態呈現其技術特質。

釀（製）酒為講究發酵科學的工藝產業，北科大前身為台北工專，對於掌握技術操作面多有心得，且設有化學工程與生物科技系、工業設計系、互動設計系、文化事業發展系等，可在掌握非物質文化遺產的精神下，配合台酒產業活化，共同探索再利用方式及可行性。

三、善盡大學社會責任，建構地方居民參與亞洲工業遺產保護合作網絡

再利用不應引入快速商業開發，犧牲工業遺產核心價值。在平衡都市發展土地利用與所生效益時，應導入公共參與及長期法治理念。北科大多年來與居民和諧相處，藉由校園規畫委員會引入居民參與及社區營造，不只善盡大學社會責任，更藉由大學設立人社標竿研究中心、投入學術研究能量，利用大學學術網絡來連結國際組織，實現台灣對工業文化遺產的投入與重視。

建國啤酒廠可作為展示台灣歷史與工業遺產的國際窗口，結合北科大設計專業，保存其時代美學與技術特質，推動工業遺產的適應性再利用，並善盡大學社會責任，建構地方居民參與及亞洲工業遺產保護合作網絡，將可彰顯台灣對於保護工業文化遺產的用心與作為。