五日民眾黨主席柯文哲遭到北檢羈押，其理由和京華城弊案有關，巧合的是，五日恰好也是十年前柯文哲登記參選台北市長之日，當時更喊出「改變台灣從首都開始」。

十年前的二○一四年，不但在三月爆發太陽花學運，當年在野的民進黨還結合社會各種力量與人物，全面攻擊執政的國民黨，更在當年九合一選舉一舉重創國民黨，讓國民黨在二○一四縣市長選舉，與兩年後的二○一六年總統大選接連大敗給民進黨，一連串的政治力量幾乎讓國民黨一蹶不振。

不但如此，當時柯文哲頂著台大醫師的光環，以「政治素人」的名號席捲台灣政壇，代表國民黨參選台北市長的連勝文大輸柯廿萬張票，柯文哲的聲勢如日中天；待其二○一八連任成功、並於二○一九年成立民眾黨後，一時間白色力量更是備受外界矚目，甚至被視為推倒台灣藍綠高牆的重要力量。

然而，二○二四年總統大選，藍白針對是否合作進行討論，原先一度看見曙光的藍白合，仍在去年十一月廿四日宣布破局，最終總統大選演變成三組候選人競逐。試想若當時藍白能合作無間，年初總統大選結束後，台灣或早已再度政黨輪替，國民黨更不會備受欺凌。

平心而論，柯文哲是一位重症醫學的專任醫生，其專業能力早已被醫界認可，當年若沒踏入政壇而繼續救人，想必也不會有進入土城看守所的一天。如今他已進入看守所，最終是否被判有罪仍需觀察，但十年前不可一世的柯文哲，對比目前的狀態，實在讓人不勝唏噓。

柯Ｐ旋風曾席捲全台，但媒體最新民調顯示，民眾黨支持度僅剩八點四％，素有「小草」之稱的柯Ｐ支持者未來將倒向何處仍須觀察，唯一可以確定的是，任何政治人物若不能珍惜羽毛，終將從神壇跌入谷底！