容積率一路開綠燈 柯圖什麼？

十年前，柯文哲標榜台大醫生與政治素人的政治清流，許多對當時藍綠政治人物感到失望的選民，把柯文哲送進台北市府。

可惜，第一任內他只打郝龍斌的弊案，既查不出結果，自己也沒有重大政績表現。第二任市長選舉，柯文哲險勝藍營的丁守中，但也沒有看到柯有什麼重大卓越的市政建設與政績。

我和親戚住在京華城附近二十多年，京華城因為地屬八德路鐵路機廠，沒有捷運直抵只有幾路公車經過，平日樓上百貨公司人潮並不多。頂樓早年曾經有連鎖的誠品書店，因為生意不好而收掉，避風塘等餐廳生意也不好。

印象中京華城百貨專櫃常常換店家，生意門可羅雀，很早就聽說要重蓋，但京華城既非危老，也不符都更，待柯文哲被收押後才知道，當時不聽話的林前局長與幾位專家學者一一離開或遭撤換。柯文哲若說自己不知道他市長用印蓋下去同意京華城增加容積率，威京可以立刻增加市值上百億的利潤，那柯文哲這樣做的目的圖的究竟是什麼？就算沒有前金，如果沒有對價關係或是後謝，恐怕很難讓人相信，白白送廠商一百多億到二百多億的增值好處，為京華城增加容積率一路大開綠燈，圖的難道是台北市二百多萬市民的福利？

當年王建煊擔任監察院長期間薪資全數捐出，王建煊在擔任財政部長時堅持土地實價課稅，進總統府與李登輝晤談後主動辭去財政部長職位，他對抗土地財團不戀棧權力的包青天形象，國人歷歷在目。南非人權領袖、前總統曼德拉曾說過，人性真正偉大的光輝並不在於永不墜落，而在於墜落後總能再度升起，只要人心向善，失敗多少次都能重新起步。

柯文哲被收押後試圖以政治迫害掩蓋可能圖利廠商的事實，有無收賄也成為未來全案的焦點。看來立委謝龍介說的一句話最公道，「貪汙，就去關到死，不分黨派，也無關立場」。