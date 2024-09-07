讓中華民國 帶領國人昂首闊步

二○二四年的國慶主視覺設計日前出爐，雙十加上梅花圖騰，青天白日滿地紅的國旗三種顏色，暌違已久的中華民國，終於回來了！

回顧民進黨過去八年執政，國慶主視覺完全淡化國旗元素，看不到「中華民國」的基調，甚至出現「TAIWAN NATIONAL DAY」的字眼，明明是中華民國國慶，卻隱含濃厚的台獨色彩，形同慶祝台灣國國慶日，儼然顛覆中華民國。尤有甚者，去年陸委會國慶晚宴現場秀出的超大國旗背板，竟然出現「十三道不對稱光芒」的青天白日滿地紅國旗，堂堂中華民國陸委會「惡搞國旗」，令人錯愕且遺憾！

擁護國旗，不僅是國民的權力，更是至高無上的榮譽，台灣這個蕞爾小島，與對岸錯綜複雜的歷史情結，亦敵亦友的競合關係，每每讓人瘋狂錯亂，長期以來，台灣在國際社會走不出去，無法參與國際組織，包括運動競技賽事的國際場合，也只能退而求其次使用會旗，全世界恐怕沒有任何一個國家，如同台灣內部對於國家認同這般紛歧錯亂。

縱使政黨競爭，朝野對立，國旗和國歌，無疑是對一個國家認同的最大公約數。曾幾何時，中華民國這面青天白日滿地紅的國旗，竟然成為民進黨掩飾台獨本質的護身符！賴清德總統曾自我標榜是「務實的台獨工作者」，前總統蔡英文更曾公開指中華民國是流亡政府，民進黨在野時，屢屢以不承認中華民國、不向國旗敬禮、不唱國歌，標新立異，凸顯台獨立場。

回顧學生時代，台灣人民不分彼此，高聲頌唱著「國旗歌」，曾經風靡一時，由費玉清主唱的「中華民國頌」，在那個台灣仍處在風雨飄搖的大時代裡，國人同胞對青天白日滿日紅這面國旗的孺慕之情，彼此之間的認同感都是一致的。國旗凝聚國人的情感，堅定同胞的信心，讓人民鬥志昂揚，這是台灣人民共同的驕傲與歷史記憶。

曾在滇緬度過烽火童年的異域孤軍後裔張老旺，連續近卅年雙十國慶日自費舉辦升國旗典禮。張老旺每年都以個人身分，自掏腰包數十萬的積蓄，購買上萬面各式大小國旗，飄揚在桃園市平鎮區內，贏得「國旗達人」的讚譽。時至今日，已成為桃園地區最具代表性的國慶升旗活動。

當這個國家絕大多數的人民，願意主動揮舞國旗，曾被政客蓄意分化撕裂的國族情感，已經為創傷癒合邁出成功的第一步。此時此刻，無聲更勝有聲，期待國旗再次創造感動，迎接光輝十月，全民用具體行動展現對國旗的熱愛，讓這股愛國旗的熱潮，能夠擴散蔓延持續醱酵，有朝一日，這面青天白日滿地紅國旗，可以自然融入台灣人民的日常生活中，讓國家重現希望，創造驕傲，讓中華民國帶領國人昂首闊步，引領人民追尋榮耀與感動！