缺倫理規範 AI教育淪災難

曾經，台灣最美麗的風景是人；現在，台灣最急迫的問題是人。且隨ＡＩ將逐步滲透到各層面，社會將危機四伏。

例如教育部近日積極推ＡＩ教育，包括整合多所大專校院組「ＡＩ聯盟」，提供學生跨校修讀人工智慧課程，並將推動高中ＡＩ多元選修課程，在國中小積極推廣ＡＩ教育，辦「ＡＩ菁英爭霸賽」等，卻似乎忽略了ＡＩ對隱私、尊嚴和機構組織的重大威脅。

心理學家馬斯洛將人的行為動機歸納為五種，由低層次到高層次分別是生理、安全、愛與歸屬、尊重、自我實現與超越，滿足初階需求後才會進展到高階需求。物欲類的底層需求是人的本能，寒索食飢索衣，無須教導。但高層次的超越與自我實現，若在生命的初始階段未能確定方向，則一生飄忽無著落處。台灣目前危機就在此，少子化、叢林化、雙標化、疏離化…都是這個本質問題出現的表徵，且隨著ＡＩ逐步掌控社會各領域，這種階段性現象更可能固化成為常態。

台灣在中華文明圈內，中華文明以人為本，它用教育化成人文，透過「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下」，讓少年人理解自己生命需求的藍圖，相信人有無限可能，樹立起一生追求的目標。因為目標明確，生命軌跡清晰，絕大部分人都能遵循前行，社會自然穩定。

但柔性文革的台灣教改，大破後卻無能大立，虛無了傳統價值觀，卻無法建構足以支撐生命重量的信念，凡事無可無不可，遂在迷霧中摸索前行。失去了安全、愛與歸屬，更遑論尊重、自我實現與超越，於是競相追求「初階需求」，急功近利，不願承擔責任。現實世界表面平和，但「兵凶戰危」就在身邊，許多人選擇視而不見；職場看來自由流動，但就是突破不了低薪框限，那就選擇在網路世界廝殺吧！

但網路世界才是真凶險，真實的叢林還容得泰山傲嘯，網路叢林就是圍毆打群架，黑手一揮，漫天謾罵把你生吞活剝，血肉模糊還被虧草莓。這樣的現實，奢談理想太過矯情，唾手可得的利益才是王道。許多人競相進入詐欺集團，受少福法保護的未成年人尤其備受集團歡迎，不但工作輕鬆待遇好，抱團還能取暖。

推動競爭性ＡＩ競賽，若不先行設想學生為了取勝或許會跨越道德底線，等於是為未來的犯罪行為提供溫床。沒有先行的道德教育及倫理規範，ＡＩ帶給台灣的未必是福祉，反而可能是災難。