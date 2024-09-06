民眾黨主席柯文哲於北市長任內涉京華城改建容積率案，昨遭北院裁定羈押禁見。不管未來柯文哲是否抗告成功，但此案已暴露出諸多瑕疵，尤其是偵查不公開與羈押的問題更該被檢討。

偵查不公開最主要的目的，即是避免輿論未審先判；其次，偵查不公開亦有保護第三人，如被害人、目擊者等隱私權之目的。因此等人士將來必會出庭作證，若將其個資暴露，可能會使其名譽、行動自由、身體，甚至生命權受到干擾與威脅。最後，將偵查細節過早曝光，亦可能因此使當事人逃亡、湮滅證據或勾串證人。

如為執行偵查任務之公務員，若非依法令洩漏偵查資訊，則可成立「洩漏國防以外機密罪」。就算非屬公務員，若因業務知悉偵查資訊而外洩，亦可處一年以下有期徒刑。只是證諸證實，如此的規範，往往僅具有宣示性。

尤其在此案中，屬於偵查核心之資訊，例如當事人帳戶存領異常，或無法明確說明金錢來源等，竟由特定媒體為鉅細靡遺之報導，實讓人費解。面對如此的「偵查大公開」，若檢方僅以官式新聞稿回應，卻無更積極防止資訊外洩之作為，甚至進行調查與究責，則所謂偵查不公開，就永遠停留在紙上條文或法律系的講堂之上。

至於羈押問題。因羈押乃屬最嚴厲的強制處分，基於無罪推定原則及避免落入押人取供之「人質司法」，自應遵循最後手段性，即「慎押原則」。依刑事訴訟法，被告必須犯罪嫌疑重大，並有逃亡、湮滅證據、勾串證人之虞，且無法以保釋、限制住居、限制出境或電子監控等來加以防止者，法官才能對之為羈押。

因圖利罪除公務員於客觀上必須有「直接或間接圖私人不法利益，且有人因此獲利」外，更須於主觀上明知違背法令，即必須有「確定故意」，成立要件實屬嚴格。故以京華城案來說，有關都市更新的法規乃屬多元與複雜，要證明承辦與決行的公務員「明知其作為違法」且「有意圖使其發生的確定故意」，實有先天難度。更重要的是，若僅能證明柯文哲知曉容積率多寡，卻無法進一步提出能掌控全程之證據，是否可稱為「犯嫌重大」？即便符合此等要件，但是否存有羈押事由與必要性，恐也會成為被告抗告重點。

檢方大力掃除貪腐確為全民期待，只是於訴追犯罪的同時，亦不能犧牲人權。尤其，若檢察官對一位曾當過首都市長、競選過總統的在野黨主席，動輒為概括式搜索、疲勞偵訊、偵查大公開，則一般無權無勢的平民百姓若遇相同情境，又當如何自處？更重要的是，以羈押為偵查的上位手段，是否符合慎押原則？更應深思。