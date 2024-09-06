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住不住安養院 兩代糾葛的長照難題

聯合報／ 陳乃菁／神經內科醫師（高雄市）

前陣子新聞報導說年長者想獨立納保，不想依附在兒女名下投保卻遭遇困難，我立即理解這不只是有無保險的問題，真正的難關恐怕是兩代愛恨交織的糾葛，那可不是任何法規可清楚一體適用的難題。

比如黃小姐陪媽媽來看診，黃媽媽明顯情緒不佳：「陳醫師，養兒女沒用啦，我老了就要被送去安養中心了。最諷刺的是，我家房子還是我以前工作過賺錢買的。辛苦工作賺錢一輩子，現在我準備要住安養院了。」

黃小姐邊哭邊說：「媽媽，你需要人照顧，我跟弟弟還要工作，我們即使想也沒辦法一直陪著你，只能送你進去安養中心讓別人照顧。住安養中心要錢，我們會出，離家近，我們會常常去看你的。」

黃媽媽怒火更盛：「不用說了，不想讓我在家，想趕走我就直說啦！」

黃小姐無奈的對我說：「其實，我們用過各種方式陪伴媽媽，直到有天媽媽跟朋友約在高雄火車站，卻跑去新左營站，找不到朋友就算了，她還買車票上高鐵跑了。我們大受驚嚇，現在媽媽行動自如但腦袋判斷力不行，這次發現得快，還有人協助送回來，下次媽媽亂跑，我們是要怎樣把人找回來？」

這一瞬間，我理解子女擔憂的心情，只是，媽媽不能接受的心情我也懂，只能嘆氣說世間事往往難以讓每個人都滿意啊。

張小姐嫁到北部，娘家是八十五歲的父親照顧八十三歲的媽媽，老老照顧已不容易，張媽媽因中度失智症，照顧起來特別辛苦。

張小姐每個月回高雄兩次，陪陪爸爸也分擔點照顧媽媽的重擔，直到她注意到父親已疲憊不堪，她更是分身乏術，因此下定決心將母親送安養中心。

張媽媽住到安養中心後，明顯看出飲食品質提升以及身體狀況大有改善。可是有次張小姐還是忍不住哭著對我說：「我媽媽說她恨我。我媽失智了，忘記很多事情，卻記得對我說恨這個字，我聽得心裡好難受。陳醫師，我錯了嗎？」

我心頭一痛，只能盡量開解：「你的決定是對的，只是每個人有自己的看法，看事情的角度不同影響我們判斷生活好不好。如果妳真的無法帶媽媽回家照顧，做了決定後就別總是流淚跟自責吧。」

這樣的家庭糾葛印證了長照之艱難，照顧不只吃飯穿衣和醫療用藥，更棘手的是在下照顧決策過程中的情緒問題，被照顧者不想被指揮和限制，但照顧者受限於現實條件做不到讓大家都滿意，只能找到讓大家至少可以繼續生活下去的方案。這其中往往面臨兩代間權力互換，太多不足為外人道的無能為力與左右為難，卻沒有誰是惡人，更沒有贏家，即使是不完美的決定往往也是基於想為家人著想的善意。

這注定是難以讓人滿意的現實，可是也不要因為這是現實就忽略其中還涉及大大小小下決定的過程，希望我們能在下決策前先反覆討論，努力尋找最大共識，並做好心理準備與配套措施。願上下兩代都能多點體諒，雖有不完滿，但至少能繼續把日子好好過下。

失智症

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