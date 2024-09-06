政策不應破壞金融秩序

卓榮泰針對引發討論的「限貸令」指出，政府的責任是不會讓人民不安，也絕對不能破壞金融市場的安全穩定。

新青安利率除補貼外，寬限期五年內又不用繳本金，房貸長達四十年；寬限期屆至就拋售，也可能賺一大票。因此，讓某些人一時置能力風險於不顧，搶購屋、搶房貸，房價不狂飆才怪。

民進黨為選票，匆促上路，又無相關配套，是賴清德的旨意？或財政部（國庫署）的大作？造成當今金融行庫限貸，民怨四起，政策草率令人費解。

房價失控已是金融危機，更可能是國安危機，央行祭出限貸令，致使昔以配合政策為主的八大行庫資金放貸只能優先配置於新青安、首購族房貸；但金融行庫還得用更高的利率，向外吸收更多半年期以上的定期存款，或是發行金融債券。

然而，不論是吸收存款或發債取得資金，也只有卅％能用於房貸等不動產放款，因此銀行勢必將之反映在房貸利率及手續費上的增加。

古有「將帥無能累死三軍」，與當今「治國無方殃及無辜」相映成趣！