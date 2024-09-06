官清如水 民怎敢行賄？

近日檢調密集調查京華城案，拉出長串的貪汙行賄弊案。政客與建商在錢海翻滾浮沉，為自己的徇私行徑而奔競；從趙藤雄到沈慶京，我們看到大建商的崛起與墮落。但真正讓他們走入困境的，不是別人，而是自己；讓他們毀敗的不是監所，而是胸襟。這兩位企業家財產都難以數計，他們享盡國家經濟發展帶來的財富紅利，但智慧與道德卻未能相應提升，為了再增加幾千萬或幾億元而墮落走偏鋒，行賄民代、官員，讓自己年老入監所。此一讓人無法理解的愚行，不但於法不容，斷送企業聲譽，更讓家人處於難堪境遇。

梁啟超有言：「務治事者，用得其人則治，不得其人則亂。」主政者若真要治事，用人得宜，官員不貪汙枉法，百姓又怎會營私行賄？ 《清代名人軼事》記載：「湯文正公斌蒞任江蘇，聞吳江令即墨郭公琇有墨吏聲，公面責之。」郭曰：「向來上官要錢，卑職無措，只得取之於民；今大人如能一清如水，卑職何敢貪耶？」說得直白，卻是莫大諷刺與嘲弄；其墮落醜態，相較之下又何其可鄙！

一般市井小民，一生只能買一次房子，以住上一輩子的決心和意志而選購家園，這些營建大老闆們何忍欺騙？營建業應該是良心事業，追求社會各階層共存共榮，以誠信和溫度經營，何以我們的營建業有那麼多弊病、那麼多油水與官商勾結夾纏不清、嚴重忽略居住環境安全與居住人的權益，難道不是此一共犯結構所肇生？

建築，展現的不止是居住和活動的空間，更是人文質地和生活美學的場域。變動的年代，應該不變的是情操和風骨；從「誠」與「愛」出發的人本與終極關懷，是做人的秩序，據以為官、營商。做為建商或一個建築家，都該立百年大計，少想自己利益，多為別人或國家社會想一點；營建任一個案，誠實認真用心完成，心中自是無比安適快意。

建築師江文淵先生有言：「建築的根本是人和天，本來是人天共好，變成人定勝天。但自然和人文不拿回來，建築的感動和幸福感，永遠都摸不到邊。」江文淵找到的答案是：「怎麼把自然帶回都市、怎麼把人帶回自然，這是唯一的解藥。」聯合國提出應把綠的覆蓋率提高到七成，但目前僅二成，是一個漫長的工程；江文淵和夥伴們的宏願是「沒有百分之百，就不要開發，我們不占地球便宜」，一念之轉，他日側首，回眸處，滿目清山。

綜言之，大事之過要由領導人擔負，但願主政者能領會「春秋責帥」之深意，究明責任源頭，釐清問題根本，傳承「名士」的態度和思辨格局。有了這樣的認知，居高而知行止，就不會昧於良心「取之於民家，用之於宦門」，犧牲公眾利益而追求自己的不法利益。