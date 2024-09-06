房貸大增 不需擔心風險？

「沒有限貸令」，從金管會到行政院一再宣示，甚至勞駕賴清德總統親自上電視，全台灣的人都知道了。於是央行總裁第二次約見銀行高層，取消之前對於房貸比例太高的關切。問題是，我們真的不該擔心房貸大幅增加嗎？

央行成為「限貸令」的麻煩製造者，說來很冤枉，因為今年以來房價上漲的確是事實，而以往央行用約見銀行進行信用管制都沒被政府高層指責，為何這次表錯情，關鍵就在這次違逆了「新青安」政策，因此央行總裁新的說法是「沒有限貸令」，新青安更沒有限貸令。

其實央行的主要職責是控制通貨膨脹，為何特別關切購屋貸款比例過高，表面上是房貸屬於銀行的長期資產，房貸金額成長一方面降低銀行資金流動性，更深層的原因是房貸信用擴張會使央行的利率政策有後顧之憂。如果央行必須升息來抗通膨，引發房貸族無力償還，那要怪誰？

賴政府顯然對新青安政策非常肯定，才會不惜向央行施壓。老實說，政府只提供利息補貼，要求銀行對特定對象放寬貸款條件，風險責任由銀行與央行承擔，可謂高招。然而只要多想一下，鼓勵貸款購屋當然是增加需求，房價豈能不漲？

在資金方面，貸款需求的增加有銀行法的房貸比例上限，購屋族無法得到房貸，未必是由於限貸令，而是銀行沒有貸款額度。

偏偏在政策提升房貸需求的時候，銀行的資金由於存款不增，讓貸款能力受限。銀行的存款近年來大量流向其他投資機會，例如美國升息造成與台灣的利差擴大，導致以美國債券為標的的儲蓄險在台盛行，吸收大量資金。再加上股市裡出現許多頻繁配息的ETF，動輒吸收數百億資金。

這些變化讓銀行存放款結構出現少進多出，雖然獲利不差，但風險升高。

以上種種現象其實都指向一個核心問題，台灣的利率會不會太低？

當美國暴力升息對抗通膨時，台灣的物價也有上升的現象，我們的央行只小升一點利息，除了房價上漲引起注意之外，台灣的通膨不算嚴重；是否升息是央行的判斷，然而為了擔心房貸風險找銀行喝咖啡，就惹來總統與行政院長大動作指正，以後央行還能做事嗎？

也許有人會說，這次央行只是觸碰了賴總統最敏感的新青安。央行的做法被誤解為限貸令才會如此難堪。然而就算總統下令保證新青安都能拿到貸款，銀行裡資金不足還是會引發另一波信用緊縮。