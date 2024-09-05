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主權AI競速 台灣應建資料中心

聯合報／ 張瑞雄／台北商大前校長、全球品牌創新永續協會理事長（台北市）

在數位轉型及人工智慧（AI）技術日新月異的時代，各國紛紛投入發展主權AI，並強調資料安全與技術獨立性。台灣作為科技島，面對這股全球潮流，正處於一個關鍵的十字路口。行政院長卓榮泰及多位產業專家於經濟發展委員會顧問會議中，提出「主權AI時代」的願景，為台灣未來的數位經濟發展指引方向。

「主權AI」是指各國在AI發展上，不依賴外國技術或資料，並擁有自主掌控權。這個概念強調國家在資料收集、儲存、分析及AI模型應用上的自主性，避免在國際情勢變動時，受制於他國的技術或資源。因此台灣應該建立屬於自己的語言資料庫及大型語言模型，並融入台灣特有的文化與價值觀，推動AI的本土化。

針對主權AI的基礎建設，政府應建立國家級安全可靠的AI資料中心，並制定完善的資料治理體系，保障資料安全與隱私。資料中心是AI發展的關鍵，無論是資料的收集、儲存還是處理，都需要穩定的計算資源和基礎設施來支持。台灣在這方面仍需更多的投入，尤其是如何確保電力供應的穩定，以支撐大規模的AI運算需求。

政府也應投入建立繁體中文的共同資料庫，並進一步收集台灣本土的資料，這將有助於打造具台灣特色的AI模型，並提高台灣在全球AI領域的影響力。隨著全球語言模型的日益發展，台灣若能掌握中文語言模型的主導權，不僅能保障自身的技術自主性，還能進一步提升台灣AI研究在國際上的地位。

AI技術應該被引入政府的公共服務系統，讓民眾能夠享受到更智慧化的政府服務。這種技術應用不僅限於智慧城市建設，還可以擴展到醫療保健、交通管理等多個領域。AI技術的普及將有助於提高公共服務的效率，減少人工成本，並提升服務品質，為台灣的社會經濟發展提供強而有力的支持。

隨著AI的深入應用，如何保障資料的隱私與安全也成為一大挑戰。政府應建立AI監督、問責及評估制度，確保AI的應用不會侵犯個人隱私或導致資料濫用。這些監督機制的建立將有助於維護民眾對於AI的信任，並確保AI的應用符合倫理標準與法律規範。

台灣正站在數位轉型的關鍵時刻，主權AI的發展不僅關乎技術競爭力，更關乎國家的資料安全與技術自主性。台灣應該加速建立主權AI資料中心，推動本土化AI的發展，並制定完善的資料治理機制。政府也應加強產業人才的培育與薪資的提升，確保台灣產業能夠在數位化的浪潮中穩步前行。

在全球AI競爭日趨激烈的背景下，台灣需要不斷創新、持續進步；透過推動主權AI的發展，台灣將有機會成為全球數位科技的領先者，為全球AI的發展樹立典範。

經濟發展 語言

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