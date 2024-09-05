無限賦能 省思未來人機關係

人氣滾滾的「台灣機器人與智慧自動化展」甫閉幕，以「賦能AI無極限」為主軸的「二○二四國際半導體展」接續開展，主辦單位明示僅對半導體相關專業人士開放。此展技術含金量高，非一般消費展，自可理解；不過，影響人類文明發展走向的科技，往往啟發自人文領域，例如與半導體發展相關的人形機器人。

早在一百多年前的兩本文學名著，已經初步奠定人類對機器人的基本想像，皆描述了人類如何賦能予機器人及其結果。一本是美國作家法蘭克．鮑姆一九○七年出版的《奧茲國的奧茲瑪》(《綠野仙蹤》系列）；另一部是一九一九年捷克作家卡雷爾．恰佩克的舞台劇本《R.U.R》（Rossum's Universal Robots，羅森姆的萬能機器人），該劇一九二○年在捷克國家劇院首演，後被翻譯成卅多種語言。

《奧茲國的奧茲瑪》中有一個名叫「滴答」（Tik-Tok）的銅製機器人，製造公司賦予它思考、說話與行動等能力，將其設定成僕人與保護者的角色。桃樂絲在拯救「滴答」後成為它的主人，機器人在冒險的路上盡責保護她，並適時提供面對困境的解決辦法。原版插畫由約翰．尼爾所繪，他所創造的「滴答」具有人類的外表，身體有很明顯的關節裝置，被視為世界最早的機器人原型之一。

《R.U.R》以捷克語寫成，原文「Robota」意指奴隸制或苦役，被視為機器人Robot一詞的語源。羅森姆是一座位於偏遠小島上的工廠，為全世界組裝生產被稱為「機器人」的人造人。這些機器人與真人相似，被人類所驅使，從事採礦、勞工、秘書等危險或單調乏味的工作。由於人類越來越仰賴機器人，大量機器人被製造出來以符合需求，價格也越來越便宜，功能則越趨強大，甚至戰爭機器人也被開發出來。工廠為提升效率，原只賦予機器人與工作直接相關的能力，卻因主張解放機器人的女主角希望人類與機器人能平等相處、相互理解，偷偷為機器人植入人類的情感元素，導致全球機器人全面覺醒，聯合發表「機器人宣言」，發動消滅人類的革命。

這兩本小說所建構的世界觀迥異，皆成為後世科幻文學與電影致敬的對象。《奧》書描述一個人與機器人和諧相處的美好世界，在未知的神話國度中並肩歷險，在危難中一起成長。《R.U.R》可說是一本科技啟示錄，描述人逾越上帝的角色創造了機器人，最終不可避免地走向世界末日；劇中人物秉持各自的烏托邦理念而賦能予機器人（男主角堅信機器人可以讓人類免於勞役與貧窮，女主角則認為機器人應從人類的奴役中解放），出發點都是善，卻成為一則人、機相愛相殺至滅絕的末日寓言。故事的結局是，世上第一對習得愛與犧牲的男女機器人幸運存活，這對機器人或許將在「人類世」終結後，像亞當與夏娃般開啟一個無人的「機器人世」。

百年前文學作品的洞見令人驚嘆，當代的AI發展技術掌握在極少數的科技巨擘手裡，如同擁有獨家技術的羅森姆工廠，熱切相信機器人可取代傳統人力，執行危險、單調且繁重的工作，人類得以從勞務中解脫，過上更幸福美滿的生活。但如果有一天，機器人在賦能過程中累積大量知識並融會貫通，進化至能自主生產機器人、建立太空基地，並具有與外星生物溝通等能力；人類與機器人的關係，將是綠野仙蹤的純真美好，還是《R.U.R》的末世荒涼呢？