AI有優勢 無法取代人類智慧

全球最大的半導體展昨天開幕，預計明年產業將有機會成長二成，AI人工智慧如日中天之際，身為一個生化學者和基督信徒，不禁有話想說。

幾年前，筆者曾接受邀請，參訪了位於美國奧勒岡州波特蘭市西郊的「基列半導體公司」。這家公司特別通融，讓筆者以生化學者身分，為管理階層演講、介紹「DNA生物晶片」，如此才得以進入公司參觀，第一次見識到了先進的半導體產業。

半導體產業生產的晶片，是積體電路的基礎，能夠將功能複雜、極為龐大的電子電路，化身為體積極小的積體電路，為人類社會解決了各樣的難題，可視為廿一世紀科技文明最大的突破。回憶五十多年前念大學時，理工各系必修電腦科學。記得我們需用一疊卡片、上機打卡、將指令輸入，好讓電腦「聽命行事」。現今，晶片的精密程度，常以「奈米數目」表達，一奈米約為人類頭髮的十萬分之一。「奈米數值」代表晶片上面線路及晶體的寬度，奈米值越小，代表晶片越精密。如今，一部個人電腦的功能，幾乎可達到過去一整間電腦主機房。

廿年來手機功能日漸多元，已成為現代人們日常生活中極為依賴的摯友。筆者自二○○八年起，開始以「分子模擬」的電腦工具，來協助從「食品及藥草分子庫」中探索新藥潛力分子。筆者小弟的IC設計公司，近些年專注研發用於汽車自動駕駛的IC晶片。半導體產業不斷進步、抓緊市場、創造了需求；但基本上，電腦及智慧型手機仍是「聽命行事」，雖可有效幫助人類快速解決一些較為困難複雜的問題，但其本身並不具備真正的「智慧」。

何謂「智慧」？一般而言，是指分析、判斷、創造、思考的整體能力，與「聰明」有些許不同。聖經中的〈箴言〉第九章十節說：「敬畏耶和華是智慧的開端，認識至聖者便是聰明」。維基百科指「智慧」讓人可以深刻地理解人、事、物、社會、宇宙、現狀與過去。智慧也表示較可達到的預定目標，包括為人處事之道，與「形而上者謂之道」有異曲同工之處；「智力」則是「形而下者謂之器」，為專注於解決問題的能力。總之，智慧可助人解決難題，做出最佳的抉擇。

近年來，人工智慧（AI）冒了出來，弄得天下百姓人心惶惶！AI，更精確地說，應稱之為「生成式人工智慧」，是經由人工設計訓練出來的「智慧型機器」，本質上仍是來「為人服務」的「工具」。這股浪潮方興未艾，許多行業都受到波及，許多百姓都膽戰心驚，生怕它會取代人腦和人力而危及生計。然而，看看目前的台灣，烈日之下勞苦揮汗的農、漁、勞工，推動輪椅照護老弱的移工，願意投入服務又能盡心盡力，仍是機器無法取代的人性光輝與美麗風景。

AI的角色扮演有其功能優勢，但人類智慧的創造力、想像力、分析力、決策力等主要的關鍵能力，仍舊無法取代。以人類生命發展的角度來看，人情味的可貴是安慰、鼓勵及陪伴的溫暖，人與人有互動、有談心、有微笑、有擁抱，才有喜樂盼望。衷心期盼聖經中的話語能帶給人省思；〈彌迦書〉第六章八節說：「世人哪！上主已指示你何為善。祂向你所要的是什麼呢？只要你行公義、好憐憫、存謙卑的心、與你的神同行」。