代北檢回應 綠黨國不分

桃檢起訴桃園市前市長鄭文燦所涉土地開發弊案，民進黨未替桃檢發表聲明；柯文哲被指控圖利京華城，被北檢聲押，北院裁定無保請回，民進黨卻發出洋洋灑灑的圖文替北檢「回應」。

北檢聲押柯文哲，法院裁定無保請回。若民眾黨批判北檢，就被說是「干預司法」；那麼，民進黨替北檢發聲明，豈不更是干預司法？

搜索票由法官簽名，核發搜索票之程序不公開。搜索票內容，民進黨也看到？被搜索，當事人身歷其境，「是否超過搜索範圍」，綠營怎知道？

民進黨的聲明，難以說服社會大眾。「有無疲勞夜間偵訊」、「聲押理由有據無據」，由綠營代為發出聲明，不如檢方主動回應。畢竟，這是北檢的事。

北檢沒吭聲，綠營搶著發聲明，批判北檢就是對抗綠營，北檢不急、綠營急。綠營當北檢發言人，事小；黨國不分、影響司法公信，事大。