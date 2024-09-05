容積大放送 容不下弱勢

最近「容積率」三個字，忽然成為網路搜尋關鍵字。上網查詢其定義：容積率可平衡都市密度、引導人口均衡發展、穩定土地供需、確保都市機能和品質。

台北人口密度早已榮登世界第五名，但高樓大廈仍不斷繁衍增生！上述容積率優點，我沒看到，倒是見到台北因房價高，人口不斷外流；加上氣溫節節高升，氣候難民暴增。

前北市政府給出八四○％容積率，這棟建築完成，將會抬升多少房價、引入多少車流和無數冷氣機？台北人口密度很高，加上熱島效應，整個暑假熱得像地獄一般，身為首善之都，卻到處是街友和氣候難民，不知容積率到底對大眾有何公共利益？

反而，不斷改建翻修的舊大樓，讓許多弱勢團體租不起房子，只能流落街頭，雪上加霜的是，失去地址的他們，因沒有合法居所，任何社會補助都只能被迫中斷！因台灣的社救法規定：戶籍地與居住地需一致。問題是你已經成為街友，根本沒居住地，兩者怎可能相同？

民代不去幫助這些被法所困的弱勢，還出手幫財團尋找出路、政府更為財團客製化解套，高雄居然還有容積率高達一一四二％的案子。請問：你們對待街友和弱勢者有如此慷慨的「容」積率嗎？容積率如此大放送，對這個愈來愈火大的番薯又有何益處？

別人的性命，是框金又包銀，弱勢者連申請個身障收入都困難重重。難道，地方政府不能給個方便，讓他們戶籍掛在市公所？此舉，會比放送容積率給財團困難嗎？