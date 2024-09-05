聽新聞
test
0:00 / 0:00

容積大放送 容不下弱勢

聯合報／ 徐正雄／農夫（新北市）

最近「容積率」三個字，忽然成為網路搜尋關鍵字。上網查詢其定義：容積率可平衡都市密度、引導人口均衡發展、穩定土地供需、確保都市機能和品質。

台北人口密度早已榮登世界第五名，但高樓大廈仍不斷繁衍增生！上述容積率優點，我沒看到，倒是見到台北因房價高，人口不斷外流；加上氣溫節節高升，氣候難民暴增。

前北市政府給出八四○％容積率，這棟建築完成，將會抬升多少房價、引入多少車流和無數冷氣機？台北人口密度很高，加上熱島效應，整個暑假熱得像地獄一般，身為首善之都，卻到處是街友和氣候難民，不知容積率到底對大眾有何公共利益？　

反而，不斷改建翻修的舊大樓，讓許多弱勢團體租不起房子，只能流落街頭，雪上加霜的是，失去地址的他們，因沒有合法居所，任何社會補助都只能被迫中斷！因台灣的社救法規定：戶籍地與居住地需一致。問題是你已經成為街友，根本沒居住地，兩者怎可能相同？

民代不去幫助這些被法所困的弱勢，還出手幫財團尋找出路、政府更為財團客製化解套，高雄居然還有容積率高達一一四二％的案子。請問：你們對待街友和弱勢者有如此慷慨的「容」積率嗎？容積率如此大放送，對這個愈來愈火大的番薯又有何益處？

別人的性命，是框金又包銀，弱勢者連申請個身障收入都困難重重。難道，地方政府不能給個方便，讓他們戶籍掛在市公所？此舉，會比放送容積率給財團困難嗎？

容積率 戶籍 街友

延伸閱讀

京華城案 簡舒培：公開展覽6公文都有柯文哲蓋章

【重磅快評】彭振聲說他不專業 整慘了法官與柯文哲

【重磅快評】一個柯文哲 三種不知道

劉德勳喊冤 游淑慧質疑：為何採用被告吳順民證詞

相關新聞

AI有優勢 無法取代人類智慧

全球最大的半導體展昨天開幕，預計明年產業將有機會成長二成，AI人工智慧如日中天之際，身為一個生化學者和基督信徒，不禁有話想說。

主權AI競速 台灣應建資料中心

在數位轉型及人工智慧（AI）技術日新月異的時代，各國紛紛投入發展主權AI，並強調資料安全與技術獨立性。台灣作為科技島，面對這...

京華城違法弊案／分區管制vs.發展許可

京華城違法弊案引發社會龐大爭議，關鍵問題之一是北市府可否根據都市計畫法第廿四條，在土地權利關係人自行擬定或變更細部計畫的...

容積大放送 容不下弱勢

最近「容積率」三個字，忽然成為網路搜尋關鍵字。上網查詢其定義：容積率可平衡都市密度、引導人口均衡發展、穩定土地供需、確保...

無限賦能 省思未來人機關係

人氣滾滾的「台灣機器人與智慧自動化展」甫閉幕，以「賦能AI無極限」為主軸的「二○二四國際半導體展」接續開展，主辦單位明示...

代北檢回應 綠黨國不分

桃檢起訴桃園市前市長鄭文燦所涉土地開發弊案，民進黨未替桃檢發表聲明；柯文哲被指控圖利京華城，被北檢聲押，北院裁定無保請回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。