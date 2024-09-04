少事法執行的困境與迷思

聯合報陽光行動關於「少年事件處理法」增修、執法及其相關運作失靈的專題報導，反映了少年事件的處理，在沒有「問題少年」、只有「少年問題」的諸多迷思間擺盪，以致徒有少事法，卻難以自行。

增訂修正後正式上路的少事法，依其行政輔導先行的處遇原則，讓膽子大、易衝動、好操控、講義氣、刑期短且涉世未深的少年人口族群，成為黑幫犯罪偏好吸納的工具人。如此一來，相關的討論，就不僅只在從虞犯到曝險的改稱、從中離到中輟與中介教育的消極防治補強，以及從司法處遇的刑法判決及矯治機構，到保護管束的感化教育及矯正學校；而應是充斥保護主義思維的少事法，要如何在兒少權維權、增權或限權之間，取得兒少的最佳利益及停損設置的衡平關係。

少事法執行所出現的諸多困境，包括：一、成年人與兒少認知行為的世代落差；二、主流社會及其權控關係的代際間不對等；三、欠缺對於少年個人、家庭、社會的內外在系統歸因的綜融性考察；四、從家庭、學校漏接到幫派接手的相互推拉拔河；五、家庭會傷人，有不是的父母，國家機器運作失靈；六、從司法介入，轉至毫無強制規範權之少輔會與社工，難以作為；七、個案複雜，但公文量增加、經費不足的少輔社工職場現況，急需變革；八、從追究父母連帶責任、強制親職教育到取消少年前科註銷等，皆有待修法；九、從作為代罪羔羊的非行少年，到壓迫影武者的共犯結構，更要追究；十、少年法庭法官決定與治安法庭思維，需要統整；十一、從垂直串接到協力對接與轉介銜接之間的統合機制，急需建置。

總之，從兒童少年之「個體」、少年事件處理之「制度設計」，到社會變遷之「大環境」，應作通盤性檢視。

時下年輕世代處於過度的社會保護氛圍，使得包容不等於縱容、信任不同於放任的觀念態度，有待進一步廓清。諸多兒少乖張行徑，起因於父母家庭，醞釀於少年團體，發微於校園幫派，顯現於數位中介，爆發於充滿誘因之大社會；從問題少年到少年問題，需要的是用心陪伴和結構性解套，而非只聚焦於有無前科、通報、行政輔導，抑或是有無司法介入之類的鋸箭式績效管理。