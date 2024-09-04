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容獎魔戒怎成建商禁臠？

聯合報／ 拱祥生／台北市土木技師公會理事、大地技師、水保技師（台北市）

監察院年初提出「京華城購物中心案」糾正，台北市府不當參採「都更建築容積獎勵辦法」，創設所謂「韌性城市貢獻」等三項獎勵項目，據以核給廿％容積獎勵，顯有違失。面對這個糾正案，北市府改善作為為何？巨額「容獎魔戒」應該回歸都市土地容受力專業審議，讓首長不得以不當之體制外程序介入，才能讓都市開發回歸永續經營正軌。

欠缺法源依據、未符法律保留原則，及逾越（牴觸）細部計畫上位法規等，是監察院提出本案容積獎勵確有違失的主要理由，但北市府目前似乎仍未回應本糾正案該如何改進；最嚴重的是，京華城行政處分是否合法，與公務員是否涉貪是兩件事，怎會等待司法判決後才進行本案適法性處理？

本案審議當下，當時的台北市柯市長回應商人需求，卻發生部下逾越了專業法令規範，讓該案明顯超出當地土地容受力，不利城市永續發展。這個惡例，個人接受法律程序考驗事小，嚴重斲喪公共利益，從政者真當引以為戒。

台灣目前不論國土計畫、都市計畫、都市更新計畫或都市更新地區等審議作業，存在最嚴重問題是上位計畫不足及專業性過於局限。上位計畫極度忽略各土地容受力是否針對災害潛勢做充分考量；例如各區域地震容受力、活動斷層區域、是否為地質敏感區、土壤液化潛勢區等專業圖說，並未套疊至各都市計畫區，也未要求各都市計畫區對於災害敏感區位，在推動都市計畫修正時，確實討論該加強那些基礎設施來強化都市土地環境容受力及乘載力，卻花相當多精力糾結於讓開發者取得更多容積。這樣的制度設計本末倒置，沒有良善的公共基礎設施，如何蓋更高的樓？

高雄國賓飯店位於經濟部公告之高土壤液化潛勢區，根據國土利用專業應該低密度開發，怎會一體適用讓更多人民住在相對高風險的土壤液化潛勢區？根據危老條例給予獎勵容積，更凸顯目前容積獎勵制度氾濫，考量極度偏執，忽略了土地開發「地盡其利」的基本圭臬。

「防災型都更」在四○三地震後喊得沸沸揚揚，試問在「活動斷層」或「土壤液化」區域，能夠在原地以更高容積的防災型都更蓋更高的私有建築物？還是只是建商包裝的美麗糖衣，讓民眾暴露於風險，公部門亦成就更多不利於城市永續發展的個案？

回到京華城案，當北市府於一一一年十月核發建築執照，總樓地板面積竟是原拆除之購物中心的兩倍以上時，京華城周遭道路並無拓寬，對交通的影響不巨大嗎？當都審只給容獎似乎完全忽略交通衝擊時，這樣的審議，是現行實務還是制度面考量欠周全？更進一步論，附近大巨蛋才剛開幕，兩個重大開發案有真正專業審議土地與交通容受力對都市長久影響？

最諷刺的是，一個興建僅十八年的商場說拆就拆，一拆一建對於台北市營建業碳排放做了最壞示範，竟還取得宜居城市貢獻獎勵；一個開發案破壞了城市永續，竟用容積獎勵取得巨額商業利益，是標準的巧取豪奪案例。蔣市長應以現任市長的高度與格局立即進行善後。

容積獎勵得利的是私人建商，代價卻是全民負擔及城市永續發展的脫序。全民應該要求各地方首長，尋求跨域專業來整頓都市容獎亂象，才是建立永續韌性城市的解方。

北市府 永續 都市計畫

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