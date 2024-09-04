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科技．人文聯合講座／無欲則剛

聯合報／ 潘襎

最近台灣政壇動盪，不禁令人想起尋常不過的成語「無欲則剛」。這句話出自《論語》，孔子感嘆未看過無欲望的人，弟子問某人不是沒有欲望嗎？孔子予以否定。孔子五十一歲為魯國大司寇，治國有成，被齊國警戒，餽贈寶玉、美女給魯定公，定公遂疏遠孔子。魯定公無法克制欲望，失去孔子這樣的良臣。不得志的孔子遂開啟長達十四年周遊列國、顛沛流離的生涯。他飽受政壇欲望的衝擊，為實現理想而遊歷各國，經歷無數淬鍊。孔子對於欲望的觀點，何嘗不是對人性的感嘆呢？

大文豪蘇軾寫一篇〈剛說〉，說明剛與仁的關係。「孔子曰：『剛毅木訥，近仁。』又曰：『巧言令色，鮮矣仁。』所好夫剛者，非好其剛也，好其仁也。所惡夫佞者，非惡其佞也，惡其不仁也。」意思是說，剛強、堅毅、樸實、寡言，近於仁德；操弄言詞而令人動聽、臉色和善討人喜歡，卻沒有什麼仁德。蘇東坡認為，並非人們喜好剛強之人，而是喜歡擁有這種操守的人。孔子有許多關於仁的看法，「顏淵問仁。子曰：『克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？』」

顏淵問孔子什麼是仁？孔子認為仁乃是克制自己的欲望，言行符合社會道德規範。實踐仁德，完全來自於自身，哪裡受他人左右呢？儒學透過自我約束來符合社會禮節，孟子將仁義禮智視為四種德行。相對於此，為了表現正義，古代羅馬希臘女神泰美斯、狄克以及阿爾特賴亞等特質結合在一起，塑造出正義女神，手拿寶劍、天秤，眼罩蒙住眼睛。寶劍代表懲罰罪惡，天秤代表公平，眼罩蒙住眼睛意味著平等、客觀以及不徇私。羅馬將正義視為公平、平等之心，同時也具備懲罰罪惡的能力，這座寓意像擁有消極的自我約束與積極制裁的兩種特質。如果無法克制欲望，會有什麼結果呢？

日本《平家物語》是十三世紀完成的歷史著作，卷首的詩句發人深省。「祇園精舍之鐘聲，諸行無常之鳴響；沙羅雙樹之花色，顯盛者必衰之理；驕奢之人不永恆，恰如春宵之幽夢；跋扈者終必滅亡，彷彿風前之塵土。」這部小說描述平安時代晚期平清盛剿滅源家，掌握朝局，源家後代被放逐遠方；平家勢力因此達到顛峰，權傾一時。清盛去世，平宗盛接替，依然驕奢跋扈；最終源家後人源賴朝以少勝多，壇浦之戰消滅平家，平宗盛被俘而身首異處。《平家物語》開卷以佛教諸法無常為起首，敘述一場政權更替的滄桑史詩。然而，回歸故事本質，驕奢、跋扈乃是平家覆亡的根本原因，不是亡於弱小的源賴朝軍隊，而是亡於放縱自己欲望之結果。

現代美國心理學家馬斯洛，在一九四三年二次大戰最激烈之際提出「需求層次理論」（Maslow's hierarchy of needs），採用金字塔序列，由下往上分別為生理需求、安全需求、愛和歸屬感需求、社會需求、尊重需求、審美需求、自我實現需求、超越需求。物慾的需求屬於底層需求，只是鮮少人能夠自我超越。現代社會欲望可以由自己控制，放縱欲望而違反公平正義，將受到普遍價值觀形成的律法制裁。無欲則剛，或許是掌握龐大權力資源的從政者，必須時常拷問自己靈魂的名言吧！（作者為亞洲大學通識教育中心教授）

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