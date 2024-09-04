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壯世代逛文博會 了解年輕人思維

聯合報／ 高淑芳／教（苗栗市）

二○二四台南文博會以「寶島百面Po-To Pan Bin」為策展主題，在台南高鐵站旁的大台南會展中心舉行。

為避開周六日的人潮，筆者選擇八月卅日星期五去參觀。下了台南高鐵站，聽見一位銀髮婆婆問路過的年輕人：為什麼有那麼多年輕人往同一方向跑去，是在辦什麼活動啊？年輕人回答是文博會後，即匆匆消逝在人流中。的確，左看右看都是年輕人，努力尋覓卻看不到長輩的面容，更顯得自己身為壯世代有點突兀，口罩戴緊、墨鏡戴上，進去吧！

從台南文博會觀察到社會的脈動，以及文化創意的展現：

一、高鐵經濟：台南文博會的參觀人潮大增，要歸功於在台南高鐵站旁的大台南會展中心舉行；高鐵車程將來自外縣市的交通時間縮短，大眾交通工具對青年學子亦有便利性。最重要的是，天氣炎熱，下了高鐵很快能鑽進有冷氣的地方。由此嗅出在高鐵腹地的會議與展場空間的優勢。

二、寵物經濟：今年商品以貓狗等創意ＩＰ（intellectual property）圖像為眾，聽見左邊的女孩說「這個好可愛喔！」右邊的年輕人說「我曾經養過這種狗耶！」對於寵物的讚嘆聲不絕於耳。特別的是，有一種ＩＰ會讓觀眾久駐與攤商討論設計理念，就是繪製台灣原生種、海洋生物及因地球暖化瀕臨絕種的動物，感受到守護地球生物的文創設計崛起。

三、療癒經濟：很多只是簡單運用文字，卻能刺激購買欲的文創商品，例如一家工作室的卡片只有「慢」、「先去作」、「沒事早點睡」，卻能讓年輕人掏出鈔票購買；很環保且讓人驚豔的是，其免費贈送的，不像其他攤位多是加入商家社群追蹤即送貼紙，而是可免費下載的文字手機桌布。

星期五中午開始，參觀民眾大批湧入，原本想避開假日的人潮，沒想到仍躲不過；甚至下午兩點開始，人潮壅塞動彈不得，有種韓國梨泰院事件的沉浸式體驗再現。建議明年主辦單位能將展期延長、展場空間擴大、走道加寬，並設置分類展示區。

其實，文博會也是個很好的代間學習場域，銀髮長輩可以藉此了解年輕人的喜愛、用語、價值觀與流行趨勢，例如：有一「不良大叔」展商品牌，筆者試著問「不良」二字作何意解釋？展場工作人員回答：「這裡的不良，就是我們年輕人想跳脫傳統，應該怎麼做、怎麼過日子的另一種思維。」原來年輕人想的是我們從來沒想過的。

近年來，台灣年輕族群不婚不生的比例增加，連帶造成少子化的問題；若舉辦婚戀產業博覽會，連結合法婚戀機構、傳統媒人婆自由工作者以及婚戀相關產業等，除了將婚戀藍海商機做大並融入新創；甚至，筆者腦海浮現串流成眾的銀髮族步出高鐵站，為了自家大齡、屆齡未婚的兒女，邁開腳步向著會場奔去的畫面。

台南 年輕人 高鐵

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